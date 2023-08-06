Gupse Özay ve Barış Arduç'un kızları Jan Asya'yla deniz keyfi

Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, bebekleri Jan Asya ile ilk kez Çeşme’de görüntülendi. Bir plaja giden ünlü çift, 1 yaşındaki kızlarıyla neşeli bir gün geçirdiler.



DENİZDE KIZLARIYLA OYNADILAR

Mayo ve şortla sahilde bir süre kızını kucağına alarak zaman geçiren Özay, ilerleyen saatlerde kızı ile denize girdi. Bir süre sonra kendilerine eşlik baba Barış Arduç, kızın şişme deniz yatağını sahile bırakarak geri döndü. Jan Asya ile beraber denizde oyunlar oynayarak zaman geçiren Özay ve Arduç'un o anları objektiflere yansıdı.

KASLI GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Kaslı vücuduyla dikkat çeken baba Arduç, sevimli kızını havalara uçururken, anne Özay da videolarını çekti. Uzun bir süre suyun içinde kalan çift, bebekleriyle eğlenceli dakikalar geçirdi.



ÜŞÜMEMESİ İÇİN KARAYA ÇIKARDI

Ufaklığın üşümemesi için onu karaya çıkaran Özay, minik Asya’yı havluya sardı. Denizde kalıp biraz yüzen Arduç ise fazla vakit kaybetmeden sudan çıkıp ailesinin yanına döndü.