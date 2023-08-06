Advert

Gupse Özay ve Barış Arduç'un kızları Jan Asya'yla deniz keyfi

Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, bebekleri Jan Asya ile ilk kez Çeşme’de görüntülendi. Uzun bir süre suyun içinde kalan çift, 1 yaşındaki bebekleriyle eğlenceli dakikalar geçirdi.

Gupse Özay ve Barış Arduç'un kızları Jan Asya'yla deniz keyfi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, bebekleri Jan Asya ile ilk kez Çeşme’de görüntülendi. Bir plaja giden ünlü çift, 1 yaşındaki kızlarıyla neşeli bir gün geçirdiler. 
 

DENİZDE KIZLARIYLA OYNADILAR 

Mayo ve şortla sahilde bir süre kızını kucağına alarak zaman geçiren Özay, ilerleyen saatlerde kızı ile denize girdi. Bir süre sonra kendilerine eşlik baba Barış Arduç, kızın şişme deniz yatağını sahile bırakarak geri döndü. Jan Asya ile beraber denizde oyunlar oynayarak zaman geçiren Özay ve Arduç'un o anları objektiflere yansıdı.

KASLI GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ 

Kaslı vücuduyla dikkat çeken baba Arduç, sevimli kızını havalara uçururken, anne Özay da videolarını çekti. Uzun bir süre suyun içinde kalan çift, bebekleriyle eğlenceli dakikalar geçirdi.
 

ÜŞÜMEMESİ İÇİN KARAYA ÇIKARDI

Ufaklığın üşümemesi için onu karaya çıkaran Özay, minik Asya’yı havluya sardı. Denizde kalıp biraz yüzen Arduç ise fazla vakit kaybetmeden sudan çıkıp ailesinin yanına döndü.

Benzer Haberler
Senem Kuyucuoğlu, Çeşme'de ortaya çıktı Senem Kuyucuoğlu, Çeşme'de ortaya çıktı
Deniz Seki'den Bodrum'da tatil pozları Deniz Seki'den Bodrum'da tatil pozları
Zeynep Bastık isyan etti: Zeynep Bastık isyan etti: "Sinir bastı"
Elçin Sangu'dan tatil pozları! Beğeni ve yorum yağdı Elçin Sangu'dan tatil pozları! Beğeni ve yorum yağdı
Azra Akın'ın aile tatili Azra Akın'ın aile tatili
Şarkıcı Tan Taşçı ve menajeri kaza geçirdi Şarkıcı Tan Taşçı ve menajeri kaza geçirdi
ÇOK OKUNANLAR
Ziraat Bankası'ndan hesabı olan varsa dikkat, Banka 2 gün süre verdi, İşlem yapmanız gerekmektedir
  • 06-08-2023 08:26

Ziraat Bankası'ndan hesabı olan varsa dikkat, Banka 2 gün süre verdi, İşlem yapmanız gerekmektedir

Banka vatandaşı mest etti! Migros'tan alışveriş yapanlara 2.000 TL hediye jesti geldi
  • 09-08-2023 08:23

Banka vatandaşı mest etti! Migros'tan alışveriş yapanlara 2.000 TL hediye jesti geldi

SGK'dan bayram ettiren açıklama! 240.000 TL faizsiz konut kredisi verilmeye başlandı!
  • 08-08-2023 09:56

SGK'dan bayram ettiren açıklama! 240.000 TL faizsiz konut kredisi verilmeye başlandı!

Yapı Kredi Bankası hesabı olan kişilere 2 gün içerisinde 100.000 TL ödeme yapılacak, koşullar belirlendi!
  • 09-08-2023 21:17

Yapı Kredi Bankası hesabı olan kişilere 2 gün içerisinde 100.000 TL ödeme yapılacak, koşullar belirlendi!

Seçkin Piriler oğluyla Bodrum'da tatilinde!
  • 07-08-2023 10:56

Seçkin Piriler oğluyla Bodrum'da tatilinde!