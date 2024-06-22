Gupse Özay ve Barış Arduç, kızları Jan Asya ile Çeşme'de tatilin tadını çıkardı

Ünlü çift Gupse Özay ve Barış Arduç, Çeşme'nin Çiftlikköy sahilinde tatil yaparken görüntülendi. Minik kızları Jan Asya ile denizin keyfini çıkaran aile, sevimli halleriyle dikkat çekti.

Gupse Özay, kızını kucağından indirmeyerek denizde uzun süre tek başına turladı. Daha sonra aralarına katılan Barış Arduç, kucakta taşıma nöbetini devralarak Jan Asya'yı deniz taşıtlarının yanına götürdü.

Birkaç ay sonra 2 yaşını dolduracak olan minik Jan Asya, sevimliliğiyle çevredekilerin ilgi odağı oldu. Çiftin keyifli anları, tatilciler ve sahilde bulunanlar tarafından büyük ilgi gördü. Tatilin tadını çıkaran aile, mutlu halleriyle göz doldurdu.