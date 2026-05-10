Gupse Özay Kızı Jan Asya’yı İlk Kez Paylaştı! Sosyal Medya Yıkıldı

Gupse Özay, Anneler Günü’ne özel yaptığı paylaşım ile magazin gündeminin ilgi odağı oldu. Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu, bu kez kızı Jan Asya ile birlikte yer aldığı samimi bir kareyi ilk kez takipçileriyle paylaştı. Paylaşım kısa sürede büyük ilgi görerek sosyal medyada binlerce yorum ve beğeni aldı.

Anneler Günü’nde Sürpriz Paylaşım

Anneler Günü dolayısıyla ünlü isimlerden arka arkaya paylaşımlar geliyor. Gupse Özay’ın paylaşımı da özellikle dikkat çekti. Uzun süredir kızını gözlerden uzak büyüten Özay, ilk kez Jan Asya ile birlikte yer aldığı doğal bir anı sosyal medya hesabında yayınladı.

Kahkahalar eşliğinde çekilen kare, ünlü oyuncunun takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Paylaşımın ardından hayranları, Özay’ın samimi ve doğal haline övgüler yağdırdı.

Minik Jan Asya İlk Kez Bu Kadar Net Görüldü

Paylaşımın en çok konuşulan detayı ise küçük Jan Asya oldu. Daha önce yüzü çok fazla gösterilmeyen minik isim, bu kez annesiyle birlikte yer aldığı karede daha net şekilde görüldü. Sosyal medya kullanıcıları Jan Asya’nın mimiklerinin annesine çok benzediğine dikkat çekti.

Birçok takipçi, “annesinin kopyası” ve “aynı Gupse Özay” gibi yorumlarla paylaşıma ilgi gösterdi. Kısa sürede yayılan kare magazin sayfalarında da geniş yer buldu.

Sosyal Medyada Beğeni Yağmuru

Gupse Özay’ın Anneler Günü paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Ünlü oyuncunun doğal ve içten tavrı, takipçileri tarafından oldukça beğenildi. Özellikle anne-kız arasındaki neşeli anlar sosyal medyada pozitif yorumlarla karşılandı.

Hayranları, ünlü oyuncunun hem kariyerinde hem annelik sürecinde bu kadar doğal kalmasını takdir ettiklerini belirten mesajlar paylaştı.

Gupse Özay’ın Aile Hayatı İlgi Çekiyor

Oyunculuğu ve senarist kimliğini bir arada yürütmeyi başaran Gupse Özay, özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Eşi Barış Arduç ile olan ilişkisi de sık sık magazin gündeminde yer alıyor fakat çiftin kızları Jan Asya’yı basından uzak büyütmek istediği biliniyordu.

Bu nedenle Özay'ın Anneler Günü paylaşımı hayranlar için sürpriz niteliği taşıdı.