Gupse Özay, Kerem Bürsin ve Öykü Karayel’i Buluşturan Platonik: Mavi Dolunay Otel Dizisi Geliyor

Gupse Özay’ın ilk dizi projesi olarak öne çıkan, yönetmen koltuğunda aynı zamanda senaryosunu da Gupse Özay’la birlikte kaleme alan Onur Bilgetay’a yer veren, yapımını ise NuLook’un üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Gupse Özay, Kerem Bürsin ve Öykü Karayel’e Mehmet Özgür, Uğur Demirpehlivan, Ali İpin, Feri Güler, Yener Özer, Eda Akalın, Leyla Kader İlhan, Pınar Çağlar Gençtürk, Aysima Ateşeduran, Gümeç Alpay Aslan ve Ülkü Duru gibi başarılı isimler eşlik ediyor.





Platonik: Mavi Dolunay Otel Hakkında:

Bir anne ve iki kızının Alaçatı’da işlettiği mütevazi butik otel, konumundan dolayı yatırımcıların ağzını sulandırır. Yakışıklı bir iş insanı, annenin kesinlikle satmak istemediği bu oteli almak için işi inada bindirir, başka bir kimlikle otelde konaklamaya karar verir ve otele giriş yaptığı anda annenin iki kızını da kendisine aşık eder. Kızlardan biri evren tarafından kendisine gönderilmiş ruh eşini bulduğunu düşünürken, diğeri ise kaderinin sonunda geldiğine emindir…



Oyuncular: Gupse Özay, Kerem Bürsin, Öykü Karayel, Mehmet Özgür, Uğur Demirpehlivan, Ali İpin, Feri Güler, Yener Özer, Eda Akalın, Leyla Kader İlhan, Pınar Çağlar Gençtürk, Aysima Ateşeduran, Gümeç Alpay Aslan, Emrah Ben, Ahad Kazmaz, Samet Gürsel, Osman Doğan, Bahadır Karaca, Recep Pekcici, Burak Sarıkahya, Bekir Eğilmez ve Ülkü Duru