Günel'den Yıllar Sonra Gelen Ebru Gündeş itirafı!

Günel, yıllar önce aynı adamı paylaştığı Ebru Gündeş’e olan kırgınlığını geride bıraktığını açıkladı. Bir dönem Reza Zarrab ile nişanlı olan Azeri şarkıcı Günel, Zarrab’ın kendisini bırakıp Ebru Gündeş ile evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı.

Reza Zarrab'la Aşk, Ebru Gündeş'le Hayal Kırıklığı

İbrahim Tatlıses’in “Azeri Kızı” olarak tanıttığı Günel, müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da uzun süre konuşuldu. Reza Zarrab ile evlilik yolunda ilerleyen Günel, Zarrab’ın kendisini terk edip Ebru Gündeş’le evlenmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. O dönem büyük bir sarsıntı yaşayan şarkıcı, yıllar süren sessizliğini sonunda bozdu.

"Evet, Ebru Gündeş’i Affettim"

39 yaşındaki Günel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hem takipçilerine hem de geçmişine dair içten açıklamalarda bulundu. Yüzündeki değişimlerle ilgili eleştirilere yanıt veren Günel, sohbetin sonunda dikkat çeken bir itirafta bulundu:

“Ben arkadaşlarıma hep ‘Herkesi affedin’ derim. Kalbinizde sizi üzen insanları bağışlayın. Hani bana soruyorsunuz ya; ‘Ebru Gündeş’i affettin mi?’ diye… Evet, ben kalbimde herkesi affettim.”

Bu sözleriyle, Günel yıllardır süren kırgınlığına son noktayı koydu.