Gündüz Metin Arolat için ağladı, akşam Murat Boz'la düet yaptı: Gülşen, "Bangır Bangır" söylerken fenalaştı

Ünlü şarkıcı Gülşen, yakın arkadaşı Metin Arolat’ı son yolculuğuna uğurladıktan sonra İzmir'de bir mekanda sahne aldı. Duygusal bir gün geçiren Gülşen, Metin Arolat'ın yönetmenliğini yaptığı hit şarkısı "Bangır Bangır"ı seslendirdiği sırada fenalaştı.

Gündüz Metin Arolat için ağladı, akşam Murat Boz'la düet yaptı: Gülşen,
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-09-2024 10:31

Ünlü şarkıcı Gülşen, gündüz saatlerinde yakın arkadaşı Metin Arolat’ın cenazesine katılarak gözyaşları içinde veda etti. Akşam ise İzmir'de bir konser için sahneye çıkan Gülşen, duygusal bir günün ardından sevenleriyle buluştu.

Konserde Murat Boz ile yıllar sonra birlikte şarkı söyleyen Gülşen, Metin Arolat'ın yönetmenliğini yaptığı hit şarkısı "Bangır Bangır"ı seslendirdiği sırada duygusal anlar yaşadı. Şarkıyı söylerken fenalaşan Gülşen, kısa bir süre sahneden inmek zorunda kaldı.

Gülşen, Arolat'ın vefatının ardından şu ifadeleri paylaşmıştı:

"Biricik Metin’im. Tek kelime bulamıyorum biliyor musun? Varlığının güzelliğini de yokluğunun acısını da anlatacak... Canımın içi ben perişanım ama sen iyi ol, huzur bul, kavuş sevdiceklerine. Nurlar içinde uyu biricik dostum. Seni sonsuza kadar seveceğim ve çok özleyeceğim."

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