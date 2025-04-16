Gülsim Ali'den Televizyona Dönüş Sinyali: “2025 Bitmeden Ekrandayım”

Son dönemin sevilen oyuncularından Gülsim Ali, yeni projeleri ve hedefleriyle gündemde yerini aldı. Bestyle dergisinin nisan sayısına konuşan başarılı oyuncu, kariyer yolculuğuna ve televizyona dair planlarına dair samimi açıklamalarda bulundu.

“Televizyon Her Zaman İçimdeydi”

Gülsim Ali, oyunculuk tutkusunun çocukluk yıllarına uzandığını dile getirdi. Küçük yaşlardan itibaren televizyona karşı içinde özel bir sevgi taşıdığını belirten oyuncu, “Çocukken içimde hep bir televizyon tutkusu vardı. Hep farklı hayatlara dokunmak, başka başka kadınların ruhunu tanımak ve taşımak istedim” diyerek duygularını paylaştı. Bu sözleriyle yalnızca bir meslek değil, derin bir bağ kurduğu sanat dalına olan sevgisini gözler önüne serdi.

Kalıcı Olmak ve İz Bırakmak Hedefinde

Samimi röportajında oyunculukla ilgili hedeflerinden de bahseden Gülsim Ali, değişime ve gelişime açık bir oyuncu olmak istediğini vurguladı. “Sürekli değişen, gelişen ve her seferinde izleyiciyi şaşırtan bir oyuncu olmak istiyorum. Benim için asıl başarı, kalıcı olmak ve iz bırakmak” diyerek, sektördeki duruşunu ve uzun vadeli hedeflerini anlattı.

Ekranlara Dönüş İçin Gün Sayıyor

Başarılı projeleriyle adından söz ettiren güzel oyuncu, 2025 yılı sona ermeden yeni bir televizyon dizisinde yer almak istiyor. Hayranları, Gülsim Ali’nin ekrana dönüşünü heyecanla bekliyor. Yeni bir karakterle karşılarına çıkmaya hazırlanan oyuncu, yine fark yaratan bir performansa imza atmaya kararlı görünüyor.