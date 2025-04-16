Gülsim Ali'den Televizyona Dönüş Sinyali: “2025 Bitmeden Ekrandayım”

Gülsim Ali, 2025 bitmeden televizyona dönmek istiyor. “Asıl başarı kalıcı olmak ve iz bırakmak” diyen oyuncu, iddialı projeler peşinde.

Gülsim Ali'den Televizyona Dönüş Sinyali: “2025 Bitmeden Ekrandayım”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-04-2025 09:31

Son dönemin sevilen oyuncularından Gülsim Ali, yeni projeleri ve hedefleriyle gündemde yerini aldı. Bestyle dergisinin nisan sayısına konuşan başarılı oyuncu, kariyer yolculuğuna ve televizyona dair planlarına dair samimi açıklamalarda bulundu.

“Televizyon Her Zaman İçimdeydi”

Gülsim Ali, oyunculuk tutkusunun çocukluk yıllarına uzandığını dile getirdi. Küçük yaşlardan itibaren televizyona karşı içinde özel bir sevgi taşıdığını belirten oyuncu, “Çocukken içimde hep bir televizyon tutkusu vardı. Hep farklı hayatlara dokunmak, başka başka kadınların ruhunu tanımak ve taşımak istedim” diyerek duygularını paylaştı. Bu sözleriyle yalnızca bir meslek değil, derin bir bağ kurduğu sanat dalına olan sevgisini gözler önüne serdi.

Kalıcı Olmak ve İz Bırakmak Hedefinde

Samimi röportajında oyunculukla ilgili hedeflerinden de bahseden Gülsim Ali, değişime ve gelişime açık bir oyuncu olmak istediğini vurguladı. “Sürekli değişen, gelişen ve her seferinde izleyiciyi şaşırtan bir oyuncu olmak istiyorum. Benim için asıl başarı, kalıcı olmak ve iz bırakmak” diyerek, sektördeki duruşunu ve uzun vadeli hedeflerini anlattı.

Ekranlara Dönüş İçin Gün Sayıyor

Başarılı projeleriyle adından söz ettiren güzel oyuncu, 2025 yılı sona ermeden yeni bir televizyon dizisinde yer almak istiyor. Hayranları, Gülsim Ali’nin ekrana dönüşünü heyecanla bekliyor. Yeni bir karakterle karşılarına çıkmaya hazırlanan oyuncu, yine fark yaratan bir performansa imza atmaya kararlı görünüyor.

Benzer Haberler
Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'den Yaz Tatili Planı Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'den Yaz Tatili Planı
Melis Sezen: Aşk Olsun! Özel Hayatıyla Gündemde Melis Sezen: Aşk Olsun! Özel Hayatıyla Gündemde
14 Yıl Sonra Gözler Dolacak: Defne Joy Foster Filmde Yer Alacak 14 Yıl Sonra Gözler Dolacak: Defne Joy Foster Filmde Yer Alacak
Mardin'de Zaman Yolculuğu: Nehir Erdoğan 16 Yıl Sonra Aynı Pozu Verdi! Mardin'de Zaman Yolculuğu: Nehir Erdoğan 16 Yıl Sonra Aynı Pozu Verdi!
Kıvanç Tatlıtuğ’un Dubai Tatili Olay Yarattı! Hayranları Etrafını Sardı Kıvanç Tatlıtuğ’un Dubai Tatili Olay Yarattı! Hayranları Etrafını Sardı
Hera Aslan’dan Kötü Haber: Kısmi Yüz Felci Geçirdi Hera Aslan’dan Kötü Haber: Kısmi Yüz Felci Geçirdi
ÇOK OKUNANLAR
Efsane Geri Dönüyor! Avlu Dizisi Yeniden Çekiliyor
  • 12-04-2025 14:31

Efsane Geri Dönüyor! Avlu Dizisi Yeniden Çekiliyor

Rüzgara Bırak Filminden Global Başarı: Barış Arduç ve Hande Erçel Rüzgarı Durmuyor!
  • 14-04-2025 14:03

Rüzgara Bırak Filminden Global Başarı: Barış Arduç ve Hande Erçel Rüzgarı Durmuyor!

Derin Talu’dan Survivor İtirafı: “Az Kalsın Katılıyordum!”
  • 14-04-2025 10:08

Derin Talu’dan Survivor İtirafı: “Az Kalsın Katılıyordum!”

Astral Seyahate Çıkan Yusuf Güney'den Uzaylı Açıklaması: “Kertenkeleye Benziyorlar!”
  • 10-04-2025 13:10

Astral Seyahate Çıkan Yusuf Güney'den Uzaylı Açıklaması: “Kertenkeleye Benziyorlar!”

Nilsu Berfin Aktaş’tan Sürpriz İmaj Değişikliği!
  • 10-04-2025 10:49

Nilsu Berfin Aktaş’tan Sürpriz İmaj Değişikliği!