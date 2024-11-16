Gülsim Ali ve Berk Oktay’lı Harman Yeri’nden ilk görüntüler geldi

TRT’nin dijital platformu tabii, yeni dizisi Harman Yeri ile izleyicileri ekran başına çekmeye hazırlanıyor. 19 Kasım’da Antalya’da sete çıkacak olan dizinin başrollerini Berk Oktay, Gülsim Ali ve Burç Kümbetlioğlu paylaşıyor.

Harun Korkmaz’ın yönetmenliğini üstlendiği yapımda, Berk Oktay “Hamza” ve Burç Kümbetlioğlu “Vedat” karakterleriyle yağlı güreşçi başpehlivanlara hayat verecek. Gülsim Ali ise Hamza’nın partneri Cemre karakterini canlandıracak.

Netsanat – Cemalletin Kömürcü’nün yapımcılığını üstlendiği, Diopter Film’in ortak yapımcısı olduğu Harman Yeri, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide Levent Ülgen (Cemal Bozbey), Serhat Tutumluer (Enver Çandarlı), İpek Tuzcuoğlu (İmran Kafkaslı), Ersin Olgaç (Saka) ve Melis Kızılaslan (Kudret) gibi isimler de yer alıyor.

10 bölümden oluşacak dizi, izleyiciyi Anadolu’nun geleneksel kültürüne ve güçlü bir dramatik hikayeye davet ediyor. Necip Güleçer, Harun Korkmaz, Emine Koçak ve Hakan Güneri’nin kaleme aldığı dizinin genel koordinatörlüğünü ise Cihangir Alak üstleniyor.

Antalya’nın eşsiz doğal güzelliklerinde çekilecek Harman Yeri, hem iddialı kadrosu hem de etkileyici hikayesiyle şimdiden büyük bir merak uyandırmış durumda.