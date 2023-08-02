Gülseren Budayıcıoğlu Yalı Çapkını'nın da Tozu Dumana Katacak! Şok Vedalara Muhteşem Ekip Gelecek! Suna, Hattuç...

Yalı Çapkını yeni sezon tarihi merakla bekleniyor. Geçtiğimiz Haziran ayında sezon finali yapan Yalı Çapkını dizisi hakkında türlü türlü iddialar dolanıyor. Geçtiğimiz 9 aylık serüvenini her bölümde en üst sırada tamamlayan Yalı Çapkını dizisinde gelenler gidenleri arattırmayacak dedirtecek türden iddialar mevcut. Yayınlandığı Cuma günleri her hafta ters köşeleri ile izleyiciyi adeta dumur eden Yalı Çapkını dizisinde Fuat'ın ölümü sonrasında oyunculardan oyunculuk dersi verilmişken, yeni sezondan bu oyunculardan çoğunu göremeyeceğiz. Ancak diziye de yok artık dedirtecek oyuncular dahil olacak. Peki gelenler gidenleri aratacak mı? Yoksa Yalı Çapkını giden oyuncuları ile eski heyecanını tekrardan yakalayamayacak mı? İşte detaylar...

Yalı Çapkını Yeni Sezonda Neler Olacak?

Fuat Korhan'ın ölümü sonrasında Halis Ağa bir torununu daha kaybetmemek için Ferit'i saklamıştı. Ancak yerinde duramayan Ferit, Seyran'ı kurtarmak için gittiği Gaziantep'te Tarık'ın adamları tarafından vurulmuş ve kötü haber tez duyulmuştu. Yalı Çapkını son sahnesinde Seyran'ın Ferit'e sarılma sahnesi ve o an da Halis Ağa'nın kalp krizi geçirmesi, Halis Ağa ölecek mi? Seyran ölecek mi? sorularını da beraberinde getirmişti. Yalı Çapkını dizisinin ketum dedesi Halis Ağa yani Çetin Tekindor'un diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Ancak kalp krizi geçiren Halis Ağa'nın iyileşeceği açıklanırken, yeni sezon hikayesi de yavaş yavaş şekilleniyor.

Yalı Çapkını Yeni Oyuncular

Yalı Çapkını dizisi yeni sezonunda diziden ayrılacak oyunculardan önce diziye dahil olması planlanan yeni oyunculara göz atalım. Geçtiğimiz sezon Halis Ağa'nın yurt dışında yaşayan kızı ve torunu bir sahnede tanıtılmıştı. Ve yeni sezonda başa dert açmak için diziye dahil olacakları söyleniyor. Halis Ağa'nın kızı Nükhet için Kırmızı Oda ile dillere pelesenk olan Binnur Kaya ve Halis Ağa'nın torunu için ise Sadakatsiz dizisinde ünlenen Taro Emir Tekin'e teklif gittiği konuşuluyor.

Yalı Çapkını dizisinde şok ayrılıklar

Yalı Çapkını dizisine gelenler izleyiciyi mutlu etse de ayrılacak oyuncuların olması da gözleri açıklamalara dikiyor. Yalı Çapkını Fuat'ın ayrılması sonrasında diziye veda edecek bir isim daha Hattuç Hala olduğu söyleniyor. Suna ise dizideki rolünün bittiği gerekçesiyle 2. sezonda veda edecek. Bu iki ismin ayrılacağı henüz kesinleşmemişken diziden ayrılması an meselesi olan Tarık ve Saffet yeni sezonda olmayacak.

Baran Bölükbaşı ve Ediz Akşehir'in hayat verdiği Tarık ve Saffet karakterleri, Yalı Çapkını yeni sezonda ailesini de alıp pılını pırtını toplayıp diziye veda edecek.

Yalı Çapkını Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak?

Geçtiğimiz sene Eylül ayında başlayan Yalı Çapkını dizisi Haziran ayında sezon finali ile ekranlara veda etmişti. Çekimleri ağustos ayında başlayacak olan dizinin yeni sezonunun ise Eylül ayının ortasında başlayacağı söyleniyor