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Gülşen'in yeni yatırımı Barselona'da!

Popüler şarkıcı Gülşen, sahne performanslarından kazandığı gelirleri gayrimenkul yatırımlarında değerlendirmeye devam ediyor. Son iddialara göre, ünlü şarkıcının Barselona'da 500 bin dolar (11 milyon 800 bin Türk Lirası) değerinde bir ev satın aldığı konuşuluyor.

Gülşen'in yeni yatırımı Barselona'da!
Yayın Tarihi : 2023-06-22 11:42

Gülşen, müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu ve oğlu Azur ile birlikte sık sık İspanya'nın Barselona şehrine seyahat ediyor. Bu seyahatler sırasında şarkıcının 500 bin dolarlık bir daire satın aldığı iddia ediliyor. Ev alımının ardından çiftin yeni evlerinde bir stüdyo yapmayı planladığı ve tadilatın tamamlanmasının ardından yeni albüm çalışmalarına başlayacakları belirtiliyor.

Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu'nun sahip oldukları lüks gayrimenkuller ise dikkat çekiyor. Çiftin İstanbul'un Gayrettepe semtinde bulunan bir rezidans dairelerinin olduğu biliniyor. Bu dairelerin toplam değerinin yaklaşık olarak 150 milyon Türk Lirası olduğu tahmin ediliyor.

Gülşen, cesur sahne kostümleri ve enerjik performanslarıyla adından sıkça söz ettiren bir sanatçı. Sahne gelirlerini gayrimenkul yatırımlarında değerlendirmesi, maddi akıllılığı ve gelecek planlamasına verdiği önemi gösteriyor. Hem aile yaşamını sürdüren hem de müzik kariyerine odaklanan Gülşen'in, yeni albümü için heyecanla çalışmalarına başlaması bekleniyor.

Gülşen'in gayrimenkul yatırımlarının yanı sıra müzik tutkunları tarafından merakla beklenen yeni projeleri ve sahne performanslarıyla da gündemde olmaya devam edeceği düşünülüyor.

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