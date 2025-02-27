Gülşen'in son hali sosyal medyada gündem oldu!

Ünlü şarkıcı Gülşen, her zaman iddialı sahne performansları ve cesur tarzıyla adından söz ettirirken, bu kez market alışverişi sırasında çekilen görüntüleriyle dikkatleri üzerine çekti. Sportif ve makyajsız haliyle objektiflere yansıyan Gülşen’in aşırı zayıflığı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Şarkıcının çok konuşulan bu görüntüsüne meslektaşı Yeliz Yeşilmen’den yorum gecikmedi. Yeşilmen, Gülşen’in markette çekilen fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Ay, bu ne? Zayıflıktan zafiyetten hastalığa giriş. Vallahi Gülşen'i ve fiziğini sahnede çok beğeniyorum ama ben onu sahnedeki haliyle hatırlamak istiyorum."

Yeşilmen’in bu yorumu kısa sürede sosyal medyada tartışma yaratırken, bazı kullanıcılar Gülşen’in doğal halini desteklerken, bazıları da ünlü şarkıcının aşırı zayıf olduğunu belirterek Yeşilmen’e hak verdi.

Gülşen ise konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.