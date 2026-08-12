Gülşen'in Sahnesini Mercek Altına Aldık

Sahne performanslarının yanı sıra sıra dışı kostüm tercihleriyle de adından sıkça söz ettiren Gülşen, yıllardır modaya yön veren isimlerden. Zaman zaman eleştirilerin hedefi olsa da stil anlayışıyla övgü toplamaya da devam ediyor.





Gülşen'in Sahne Stili Yıllar İçinde Kendine Özgü Bir Kimlik Kazandı

Türk pop müziğinin en dikkat çeken isimlerinden Gülşen, sadece hit şarkılarıyla değil sahnede yarattığı güçlü stil diliyle de uzun yıllardır konuşuluyor. Klasik konser kıyafetlerinin dışına çıkan sanatçı, moda dünyasındaki yenilikleri sahneye taşıyan isimlerden biri olarak gösteriliyor. Transparan kumaşlar, iddialı kesimler, farklı aksesuarlar ve cesur renk seçimleri, Gülşen'in sahne stilinin ayrılmaz parçaları hâline geldi.

Konser Kostümleri Sosyal Medyada Farklı Yorumlar Aldı

Gülşen'in özellikle son yıllarda tercih ettiği sahne kostümleri sık sık sosyal medyanın gündemine taşındı. Derin yırtmaçlı elbiseler, transparan detaylar, taş işlemeli tasarımlar ve iddialı kombinler sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Bazı takipçiler sanatçının sahne stilini özgün ve cesur bulurken bazıları tercih ettiği kostümleri fazla iddialı olarak değerlendirdi. Giydiği derin yırtmaçlı kostüm ve transparan detaylara sahip tasarımlar uzun süre konuşulan görünümler arasında yer aldı.

Farklı Tasarımlar Sahne Modasının En Çok Konuşulan Örneklerinden Oldu

Gülşen'in gardırobunda klasik sahne elbiselerinden çok, moda sınırlarını zorlayan parçalar dikkat çekiyor. Renkli pantolonlarla kombinlediği taşlı bikini üstleri, dantel detaylı transparan pantolonları, deri elbiseleri ve gösterişli aksesuarları sahne stilinin imza parçaları arasında bulunuyor.

Özellikle transparan dantel pantolonuyla verdiği konser sonrası bu tasarım uzun süre sosyal medyada konuşulurken birçok moda sayfasında da farklı yorumlarla gündeme geldi. Benzer şekilde siyah transparan elbisesini bikiniyle tamamladığı kombin de en çok paylaşılan sahne görünümlerinden biri oldu.

50 Bin TL'lik Sahne Elbisesi Dikkat Çekti

İstanbul'daki konserlerinden birinde tercih ettiği mavi, taş işlemeli ve ışıltılı elbise de büyük ilgi gördü. Gösterişli tasarımıyla dikkat çeken kıyafetin yaklaşık 50 bin TL değerinde olduğu iddiası magazin gündemine yansıdı.

Pantolon Üzerine Giydiği Bikini Altı Uzun Süre Konuşuldu

Gülşen'in en çok tartışılan sahne kombinlerinden biriyse ışıltılı bikini üstü, mavi pantolon ve pantolonun üzerine yerleştirilmiş bikini altından oluşan kıyafeti. Alışılmışın dışındaki kombin kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Saç Modeli En Az Kostümleri Kadar Dikkat Çekti

Gülşen yalnızca sahne kıyafetleriyle değil, imaj değişiklikleriyle de konuşuluyor. Zorlu PSM'de verdiği konserde bu kez önden oldukça kısa görünen, arka bölümündeyse uzun bir kuyruk görünümü oluşturan sıra dışı kesim sosyal medyada büyük merak uyandırdı.

Gülşen Sahnede Kendi Tarzını Oluşturmaya Devam Ediyor

Gülşen'in sahne kostümleri yıllardır farklı görüşlerin odağında yer alsa da sanatçı, kendine özgü stil anlayışından vazgeçmeyen isimler arasında bulunuyor. Moda dünyasındaki trendleri kendi yorumuyla sahneye taşıyan Gülşen, her konserinde yalnızca performansıyla değil, görünümüyle de konuşulmayı sürdürüyor. Tartışmaların merkezinde olsa da sahne modasına yön veren isimlerden biri olarak dikkat çekmeye devam ediyor.