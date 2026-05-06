Gülşen’in Sahne Tarzı Olay Oldu: "Boynunda Bir Sorun mu Var?"

Cesur sahne şovları ve tarzıyla her zaman adından söz ettiren Gülşen, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki son konseriyle yine magazin gündeminin zirvesine yerleşti. 3 Mayıs 2026 akşamı gerçekleşen konserde ünlü sanatçı, sadece performansıyla değil, seçtiği sıra dışı aksesuarla da tartışma yarattı.

Firdevs Yöreoğlu Esintisi

Gülşen'in sahne kostümünde en dikkat çeken parça, boynuna taktığı geniş ve yüksek aksesuardı. Sosyal medya kullanıcıları bu tercihi, Türk televizyon tarihinin efsane dizisi Aşk-ı Memnu'daki Firdevs Yöreoğlu (Nebahat Çehre) karakterinin ikonik boyunluğuna benzetti. Bu benzerlik kısa sürede platformlarda en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Sağlık Sorunu mu, Tarz mı?

Konserin ilk yarısında takılan aksesuar, bazı izleyiciler arasında kafa karışıklığına da neden oldu. Bir kısım takipçi, aksesuarın estetik amaçlı olduğunu anlamayarak ünlü şarkıcının bir boyun fıtığı veya sağlık sorunu yaşadığını düşündü. Ancak konserin ikinci yarısında aksesuarı çıkaran Gülşen, bu parçanın tamamen Sudi Etuz tasarımı kostümünün bir parçası olduğunu gösterdi.

Saçlarındaki Değişim Dikkat Çekti

Gülşen'in tarzındaki tek sürpriz boyunluğu değildi. Pembe saçlarının üzerine taktığı sarı postişler ve marjinal saç tasarımı da sosyal medyada "Gülşen yine farkını ortaya koydu" yorumlarına neden oldu. Yaklaşık 2,5 saat sahnede kalan ve sağanak yağmura rağmen alanı dolduran hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan sanatçı, Harbiye maratonuna hızlı bir başlangıç yapmış oldu.