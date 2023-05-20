Gülşen'in 19 Mayıs çıkarması

KIRMIZI SAÇLARIYLA ALEV ATEŞ GÜLŞEN



Sahneye kıpkırmızı saçlarıyla çıkan ve mor renkte Versace tasarımı bir kıyafet tercih eden sanatçı seyircisini güzelliğiyle yine büyüledi.



Gülşen seyircisini; “Saçımdan tırnağıma kadar ruhumun rengi belli. Rengim Laik Türkiye Cumhuriyeti. Ne mutlu Türküm diyene’ mesajı vererek selamladı.





Pop müziğin kraliçesi 2 saat süren ve onbinlerce dinleyicinin kendisine eşlik ettiği konserde tüm hit şarkılarını seslendirdi.



Türk bayrakları eşliğinde 10. yıl marşını söyleyerek konserini noktalayan sanatçının bir sonraki durağı 26 Mayıs’ta İstanbul Harbiye olacak.