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Gülşen'in 19 Mayıs çıkarması

Tüm yurtta coşku ile kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gülşen, Antalya’da sahne aldı. Gülşen’i izlemek için tüm şehir Cumhuriyet Meydanı’na akın etti. Havanın yağmurlu olmasına rağmen  200 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen dev konser Gülşen’in enerjisi ve performansıyla coşkulu bir şölene dönüştü.

Gülşen'in 19 Mayıs çıkarması
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-05-2023 15:47

KIRMIZI SAÇLARIYLA ALEV ATEŞ GÜLŞEN

Sahneye kıpkırmızı saçlarıyla çıkan ve mor renkte Versace tasarımı bir kıyafet  tercih eden sanatçı seyircisini güzelliğiyle yine büyüledi.

Gülşen seyircisini; “Saçımdan tırnağıma kadar ruhumun rengi belli. Rengim Laik Türkiye Cumhuriyeti. Ne mutlu Türküm diyene’ mesajı vererek selamladı.



Pop müziğin kraliçesi 2 saat süren ve onbinlerce  dinleyicinin kendisine eşlik ettiği  konserde tüm hit şarkılarını seslendirdi.

Türk bayrakları eşliğinde 10. yıl marşını söyleyerek konserini noktalayan sanatçının bir sonraki durağı 26 Mayıs’ta İstanbul Harbiye olacak.

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