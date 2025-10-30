Gülşen’den Sahneye Para Atan Seyirciye Atatürk Uyarısı: "Nasıl Attınız Ya?"

Şarkıcı Gülşen, İstanbul'daki konserinde sahneye üzerinde Atatürk resmi olan para atan seyirciye sert tepki gösterdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Gülşen’den Sahneye Para Atan Seyirciye Atatürk Uyarısı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-10-2025 18:49

Gülşen’in Konserinde İstenmeyen Olay

 

Şarkıları, sahne şovları ve cesur kostümleri ile magazin gündeminden düşmeyen Gülşen, önceki akşam İstanbul'da ünlü bir mekanda hayranlarıyla buluştu. Konser sırasında, izleyicilerden biri sahneye para attı. Ancak atılan bu paranın üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin bulunması, Gülşen'i oldukça sinirlendirdi.

 "Üzerinde Atatürk Resmi Olan Bir Şeyi Nasıl Attınız?"

 

Olay anını mekanda bulunan başka bir seyirci cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, Gülşen’in sahneye atılan parayı fark ettikten sonra seyirciye dönerek net bir tepki verdiği görülüyor. Gülşen, seyircisine şu sözlerle uyarıda bulundu:

 

