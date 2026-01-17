Gülşen’den Olay Yaratan Bülent Ersoy Taklidi: "Çekil Be!"

Gülşen'den Bülent Ersoy taklidi sosyal medyayı salladı! Diva'nın "Çekil be, burnumun dibine giriyorsun" çıkışını canlandıran Gülşen'in o videosu ve magazin gündeminden detaylar haberimizde...

Gülşen’den Olay Yaratan Bülent Ersoy Taklidi:
Yayın Tarihi : 17-01-2026 16:14

ürk müziğinin "Diva"sı Bülent Ersoy’un geçtiğimiz günlerde bir etkinlik girişinde basın mensuplarına gösterdiği sert tepki, sosyal medyada yeni bir akım başlattı. Diva'nın fenomen haline gelen çıkışına, pop müziğin iddialı ismi Gülşen’den esprili bir video geldi.

Diva'yı Kızdıran "Burun Mesafesi"

Olay, Bülent Ersoy'un aracından indiği sırada kendisine çok yaklaşan muhabirlere sinirlenmesiyle başlamıştı. Diva, kamerayı burnunun dibinde görünce kendine has üslubuyla:

"Çekil be! Burnumun dibine ne giriyorsun?" diyerek tepki göstermiş, o anlar kısa sürede viral olmuştu.

Gülşen’den "Kadroyla" Canlandırma

Şarkıcı İrem Derici'nin başlattığı taklit kervanına, sahne şovları ve tarzıyla her zaman gündem olan Gülşen de dahil oldu. Gülşen'in videosunu diğerlerinden ayıran ise detaylar oldu:

  • Ekip Desteği: Gülşen, sadece Ersoy'u değil; Diva'nın etrafındaki koruma ve asistan ekibini de videoda canlandırarak tam bir "parodi" havası yarattı.

  • Aynı Üslup: Gülşen, tıpkı Ersoy gibi araçtan indiği anda yanındakilere "Çekil be!" diyerek çıkış yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal Medya İkiye Bölündü

Gülşen’in bu eğlenceli videosu kısa sürede binlerce beğeni alırken yorumlar da gecikmedi:

  • "Diva görmesin!": Takipçileri, Bülent Ersoy’un bu videoya vereceği muhtemel tepkiyi merak ederek "Diva’dan kaçış yok" yorumları yaptı.

  • "Taklitler aslını yaşatır": Bazı kullanıcılar ise sanatçıların kendi aralarındaki bu tatlı atışmaları ve mizah anlayışını çok beğendiklerini dile getirdi.

Diva'nın bu "burun dibi" çıkışı, 2026'nın ilk aylarında magazin dünyasının en çok taklit edilen ve caps yapılan anı olmaya aday görünüyor.

