Gülşen'den Lahmacun Fiyatlarına Tepki: “Tatil Lüks Değil, Rahatlık Olmalı”

Şarkıcı Gülşen, bu kez sahne kıyafetleriyle değil, Bodrum’daki lahmacun fiyatlarıyla ilgili yorumuyla gündeme geldi. Özel bir davette görüntülenen ünlü isim, yaz planlarından da bahsetti.

“Türkiye Kadar Keyif Aldığım Bir Yer Yok”

Yaz aylarının yaklaşmasıyla tatil planları sorulan Gülşen, tercihini Türkiye’den yana kullandığını söyledi. Ünlü şarkıcı, “Tatilimi Türkiye'de yapacağım. Dünyayı gezmek çok güzel ama bu ülke kadar keyif aldığım başka bir yer yok,” dedi. Lüks tatil anlayışından uzak olduğunu belirten Gülşen, “Tatilde lüks değil, rahatlık önemli. Günlerce aynı kıyafeti giyebilmek, bir şey düşünmeden denize girebilmek en büyük özgürlük,” sözleriyle dikkat çekti.

Lahmacun Fiyatları Soruldu

Özellikle Bodrum’da 900 TL’ye kadar çıkan lahmacun fiyatları, Gülşen’e de soruldu. Şarkıcının bu konudaki net tavrı sosyal medyada büyük destek gördü. “Yemek kültürümüzün simgelerinden biri olan lahmacunun böyle abartılı fiyatlara satılması mantıklı değil. Herkesin ulaşabileceği bir şey olmaktan çıkmamalı,” diyerek görüşünü dile getirdi.