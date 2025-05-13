Gülşen’den Kıyafet Eleştirilerine Net Yanıt

Gülşen kıyafetleri konusunda sosyal medyada yapılan eleştirilere cevap verdi…

Gülşen’den Kıyafet Eleştirilerine Net Yanıt
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-05-2025 10:34

Ünlü şarkıcı Gülşen, sahne kıyafetleriyle sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Cesur ve iddialı seçimleriyle dikkat çeken sanatçı, yapılan eleştirilere bu kez sessiz kalmadı. Sosyal medyada yapılan yorumlara karşı kendi duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.

"Sahneye Kendi Tarzımla Çıkıyorum"

Gülşen, kıyafetleriyle ilgili yapılan eleştirileri önemsemediğini açıkça belirtti. Şarkıcı, "Herkes istediğini düşünebilir. Ben sonuçta sahne işi yapıyorum. Sahneye kendimi iyi hissettiğim, kendimi ifade ettiğimi düşündüğüm, kendi tarzımı yansıtarak çıkıyorum" diyerek tepkilere karşı tavrını ortaya koydu.

“Renkler Tartışılır Ama Tarz Tartışılmaz”

Sözlerine devam eden Gülşen, "Mor çok yakışıyor ama siyah yakışmıyor gibi renkler üzerinden bir tartışma olabilir. Renkler belki olabilir. Ama bunun dışında eleştirilecek bir şey yok" dedi.

Bu ifadeleriyle şarkıcı, tarzına yöneltilen eleştirilerin anlamsız olduğunu düşündüğünü ima etti. Sosyal medyada sürekli olarak gündeme gelen kıyafet tercihleri hakkında ilk kez bu kadar açık konuştu.

 

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