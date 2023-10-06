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Gülşen, Takip Listesinde Büyük Değişikliğe Gitti

Gülşen, sosyal medya hesabında radikal bir değişiklikle eşi Ozan Çolakoğlu'nu bile takip listesinden çıkardı. Seda Sayan'ın bu trendine uyum sağlayan Gülşen, sosyal medyada gündem oldu.

Gülşen, Takip Listesinde Büyük Değişikliğe Gitti
YAŞAM
Yayın Tarihi : 06-10-2023 19:01

Son günlerin popüler sosyal medya eğilimine Gülşen de dahil oldu. Şarkıcı Seda Sayan'ın, tüm takipçilerini sileyip sadece oğlu ve eşini takip etmeye devam etmesinin ardından, Gülşen de benzer bir harekette bulundu. Ancak Gülşen, bu hamlesinde eşini de takip listesinden çıkardı.

Sahne Kıyafetleriyle Değil, Sosyal Medya Hamlesiyle Gündemde!

Bilindiği üzere Gülşen, sahne kıyafetleri ile sık sık gündeme gelmekteydi. Ancak bu sefer sosyal medya takip listesinde yaptığı radikal değişiklikle adından söz ettirdi.

Gülşen'in Eşi Ozan Çolakoğlu Listede Yok!

3,3 milyon takipçiye sahip olan pop star Gülşen, sosyal medya hesabında büyük bir temizliğe gitti. Seda Sayan'ın bu trendini benimseyen Gülşen, eşi Ozan Çolakoğlu'nu bile takip listesinden çıkardı. Gülşen'in bu adımı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Seda Sayan Trendi mi Başlatıyor?

Seda Sayan'ın sadece oğlu ve eşini takip etme kararı, sosyal medyada oldukça konuşulmuştu. Sayan, bu değişikliği sosyal medya ekibiyle çalışmaya başlamasına bağlamıştı. Gülşen'in de bu trende katılması, acaba yeni bir akımın başlangıcı mı oldu sorusunu akıllara getirdi.

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