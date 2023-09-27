Gülşen, İstiklal Marşı’nı okudu! Sosyal medya yıkıldı!

Gülşen, sahne tarzı, hakkındaki dava ve özel hayatıyla sürekli gündemde olan bir isim olarak bilinir ve bu programıyla da sosyal medyanın dikkatini çekti. Mevzular Açık Mikrofon programı, Oğuzhan Uğur'un moderatörlüğünde yayınlanıyor ve Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak için özel bir bölüm düzenledi.

Oğuzhan Uğur, programın başında şunları söyledi: "Bu akşam burada Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Korkmayın çünkü bir milleti korku ile dizginlemek, ihtiyaç duyulan tavizlere en geçerli bahaneleri sağlar. İşte tam da bu yüzden İstiklal Marşımız 'Korkma!' diye başlar..." Bu sözlerin ardından sözü sürpriz bir isim devraldı.

Gülşen, bu özel programda İstiklal Marşı'nı seslendirdi ve bu anlar tüyleri diken diken etti. Ancak Gülşen'in kıyafeti ve performansı da sosyal medyada büyük ilgi gördü. İzleyiciler, "İstiklal Marşı'nı böyle güzel söyleyen birini dinlememiştim", "Her şey harika ama o kıyafetin anlamı nedir?" gibi yorumlarla duygularını paylaştılar. Gülşen'in cesur duruşu da takdir edildi.



