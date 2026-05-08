Gülşen Bubikoğlu'nun Son Hali Şok Yarattı!

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle yeniden gündeme geldi. Uzun süredir gözlerden uzak sakin bir yaşam süren usta oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla hayranlarından yoğun ilgi gördü. 71 yaşındaki sanatçının doğal hali ve zarif görüntüsü kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yaz Mevsimine Duygusal Veda

Türk sinemasının efsane ismi gülşen Bubikoğlu yazın son günlerinde çekilen bir karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu paylaştığı gönderisine, “Güzel bir eylülün de sonuna geldik. Püfür püfür esintisiyle çok güzel bir yaz sonu.” notunu düştü.

Sanatçının yorumlara kapalı olarak eklediği fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda Bubikoğlu için “Yıllara meydan okuyor”, “Yeşilçam’ın en zarif yıldızı” ve “Hâlâ çok güzel” ifadeleri öne çıktı.

Kameralardan Uzak Ama Hayranlarından Değil

Uzun yıllardır oyunculuk kariyerine ara veren sanatçı, kameralardan uzak durmasına rağmen hayranlarından uzak durmuyor. Sosyal medyayı aktif kullanan usta sanatçı zaman zaman evinden, bahçesinden ya da günlük yaşamından kareler paylaşarak takipçilerine nostaljik anlar yaşatıyor.

71 yaşındaki Bubikoğlu akan zamana inat güzelliğini korumasıyla olduğu kadar sade yaşam tarzı ve zerafeti ile de hayranlarının beğenisini kazanmaya devam ediyor. Ünlü oyuncunun geçtiğimiz günlerde yaptığı “Güneşli bir gün daima iyi gelir.” notlu paylaşımı da büyük ilgi görmüştü. Özellikle doğal görüntüsü ve filtresiz pozları, sosyal medya kullanıcılarından olumlu yorumlar alıyor.

Yeşilçam’ın En Unutulmaz Yüzlerinden Biri

1970’li ve 1980’li yıllara damga vuran Gülşen Bubikoğlu sadece güzelliğiyle değil başarılı oyunculuğuyla da Türk sinemasında özel bir yere sahip. Ah Nerede, Gırgıriye, Leyla ile Mecnun, Görgüsüzler ve Paramparça gibi unutulmaz yapımların başrolü sanatçı, dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.

Başarılı kariyeri boyunca birçok ankette “Türk sinemasının en güzel kadın oyuncularından biri” seçilen Bubikoğlu, aradan geçen yıllara rağmen hayranlarının gönlündeki yerini koruyor.

Türk sinemasının yaşayan efsanesi Gülşen Bubikoğlu’nun son paylaşımı da yıllar geçse bile Yeşilçam yıldızlarının unutulmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.