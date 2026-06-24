Gülse Birsel’den Heyecanlandıran Paylaşım! Cem Yılmaz Sette!

Gülse Birsel, son dönemde yeniden gündemde ve bu kez nedeni hayranlarını oldukça heyecanlandıran paylaşımları. Daha önce “Aile Arasında” filminin devamının çekileceğini duyurmuştu. Şimdi ise “2 Aile Arasında” adıyla hazırlıkları süren yeni filmin setinden fotoğraflar paylaştı. Bu kareler kısa sürede sosyal medyada dolaşmaya başladı ve doğal olarak büyük ilgi gördü. Paylaşımlarda setin yoğun ama bir o kadar da eğlenceli havası dikkat çekiyor. Gülse Birsel’in yazdığı notlar da bu atmosferi birebir yansıtıyor.

Set Ortamında Kahkaha Ve Yoğun Tempo

Paylaşılan detaylara bakınca setin oldukça hareketli geçtiği görülüyor. Birsel günün erken saatlerinden geceye kadar süren çekimlerde hem yorgunluk hem eğlencenin bir arada olduğunu anlatıyor. “Kayıt provadır”, “bu sahne zor sahne”, “bir an önce gala olsun” gibi set içinde sık duyulan cümleler de paylaşımda yer alıyor.

Bir yandan yoğun çalışma temposu bir yandan da ekip arasındaki samimi atmosfer dikkat çekiyor. Özellikle uzun saatler süren çekimlerde bile moralin yüksek olması ekibin projeye ne kadar motive olduğunu gösteriyor. Bu da filmin merakını daha da artırıyor.

Cem Yılmaz Sürprizi Dikkat Çekti

Paylaşımlarda en çok konuşulan detaylardan biri ise Cem Yılmaz’ın sette görüntülenmesi oldu. Ünlü komedyenin projeye nasıl bir katkı sağladığı ya da ne şekilde dahil olduğu şimdilik net değil ama sette olması bile hayranları heyecanlandırmaya yetti.

Sosyal medyada bu detay kısa sürede gündem olurken birçok kişi “acaba filmde sürpriz bir rol mü var?” sorusunu sormaya başladı. Cem Yılmaz’ın projeye dahil olması ihtimali bile beklentileri yükseltmiş durumda.

Güçlü Kadro Yine Bir Arada

Filmin kadrosu da en az hikayesi kadar dikkat çekici. İlk filmde olduğu gibi yine sevilen birçok oyuncu bir araya geliyor. Demet Evgar, Engin Günaydın, Devrim Yakut, Devin Özgür Çınar, Ayta Sözeri, Fatih Artman ve daha birçok başarılı isim projede yer alıyor.

İlk film 2017 yılında vizyona girmiş ve yaklaşık 3.5 milyon izleyiciye ulaşarak büyük bir başarı elde etmişti. Bu nedenle devam filmi için beklentiler oldukça yüksek.

Vizyon Tarihi Heyecan Yarattı

Gülse Birsel’in paylaşımında en net bilgilerden biri de vizyon tarihi oldu. Film 4 Aralık’ta izleyiciyle buluşacak. Bu tarih şimdiden sinema severler tarafından not edilmiş durumda.

Hem güçlü oyuncu kadrosu hem ilk filmin başarısı düşünüldüğünde “2 Aile Arasında” için beklentiler oldukça yüksek. Setten gelen bu eğlenceli paylaşımlar da filmin daha çıkmadan gündem olmasını sağladı.