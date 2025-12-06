Gülse Birsel'den Çifte Komedi Bombası: Yeni Diziye Başladığını Açıkladı

Ünlü senarist Gülse Birsel, Sarp Apak ve Hasibe Eren'le buluşmasının ardından "Aile Arasında 2" filminin senaryosunun bittiğini ve yeni bir komedi dizisi için çalışmalara başladığını duyurdu.

Gülse Birsel'den Çifte Komedi Bombası: Yeni Diziye Başladığını Açıkladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-12-2025 16:00

'Avrupa Yakası', 'Yalan Dünya' ve 'Jet Sosyete' gibi hit komedi dizilerinin senaristi ve oyuncusu Gülse Birsel, Sarp Apak ve Hasibe Eren'le buluşmasının ardından muhabirlere açıklamalarda bulundu. Ünlü senarist, herkesin merakla beklediği projelerle ilgili önemli bilgiler verdi.

Aile Arasında 2 Senaryosu Tamamlandı

Muhabirlerin "Yalan Dünya 5. sezon mu geliyor?" sorusuna net bir yanıt veren Birsel, Hasibe Eren ve Sarp Apak’la sadece hasret giderdiklerini belirtti. Birsel, esas bomba haberin ise "Aile Arasında 2" filmi olduğunu duyurdu:

"Hayır. Hasret giderdik. Mayıs ayında Aile Arasında 2’yi çekeceğiz. Ona hazırlanıyorum. Senaryomuz bitti onun üzerinden geçiyoruz."

Herkesi Sevindiren Yeni Dizi Müjdesi

Gülse Birsel, filmin yanı sıra hayranlarını daha da sevindiren bir müjde daha verdi. Ünlü senarist, uzun süredir beklenen yeni komedi dizisi için çalışmalara başladığını duyurdu:

"Bir de diziye niyetim var ufak ufak ona başladım"

Birsel'in bu açıklaması, Türk komedi severler arasında büyük bir heyecan yarattı. Dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve hangi platformda yayınlanacağı şimdiden en çok merak edilen konular arasına girdi.

Benzer Haberler
Tolga Sarıtaş Babalığı Sevdi: Oğlu Ali İle İlk Paylaşımını Yaptı! Tolga Sarıtaş Babalığı Sevdi: Oğlu Ali İle İlk Paylaşımını Yaptı!
Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız Londra’da Aşk Tazeledi: Ünlü Çiftten Yeni Tatil Paylaşımları! Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız Londra’da Aşk Tazeledi: Ünlü Çiftten Yeni Tatil Paylaşımları!
Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı İtalya Tatilinde: Aşk Pozları Sosyal Medyayı Salladı! Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı İtalya Tatilinde: Aşk Pozları Sosyal Medyayı Salladı!
Demet Şener ve Tolga Arman Aşkına İkinci Şans: Şener Demet Şener ve Tolga Arman Aşkına İkinci Şans: Şener "İyi ki Adım Atmış" Diyerek Barıştıklarını Duyurdu
Hazal Kaya'dan 'Adını Feriha Koydum' Göndermesi: Hazal Kaya'dan 'Adını Feriha Koydum' Göndermesi: "Bir de Bayıl İstersen Feriha"
Serenay Sarıkaya'nın Gözlüğü Olay Oldu: Fiyatı Dudak Uçuklattı! Serenay Sarıkaya'nın Gözlüğü Olay Oldu: Fiyatı Dudak Uçuklattı!
ÇOK OKUNANLAR
Murat Cemcir'in Sağlık Durumu Hakkında Hastaneden Açıklama:
  • 02-12-2025 10:44

Murat Cemcir'in Sağlık Durumu Hakkında Hastaneden Açıklama: "Divertikül kanaması ile..."

Tolga Sarıtaş Babalığı Sevdi: Oğlu Ali İle İlk Paylaşımını Yaptı!
  • 06-12-2025 17:15

Tolga Sarıtaş Babalığı Sevdi: Oğlu Ali İle İlk Paylaşımını Yaptı!

Burak Özçivit, “İstanbul’un En Güzel Kızı” ile Sahne Yolculuğunu Anadolu’dan Başlatıyor
  • 01-12-2025 13:27

Burak Özçivit, “İstanbul’un En Güzel Kızı” ile Sahne Yolculuğunu Anadolu’dan Başlatıyor

Kurtlar Vadisi’nin Efsane İsmi Necati Şaşmaz'ın Aylar Sonra Son Hali Ortaya Çıktı!
  • 04-12-2025 11:31

Kurtlar Vadisi’nin Efsane İsmi Necati Şaşmaz'ın Aylar Sonra Son Hali Ortaya Çıktı!

Asker olmak için gün sayıyordu: Cemal Can’ın son hali şaşırttı
  • 05-12-2025 10:00

Asker olmak için gün sayıyordu: Cemal Can’ın son hali şaşırttı