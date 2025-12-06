Gülse Birsel'den Çifte Komedi Bombası: Yeni Diziye Başladığını Açıkladı

'Avrupa Yakası', 'Yalan Dünya' ve 'Jet Sosyete' gibi hit komedi dizilerinin senaristi ve oyuncusu Gülse Birsel, Sarp Apak ve Hasibe Eren'le buluşmasının ardından muhabirlere açıklamalarda bulundu. Ünlü senarist, herkesin merakla beklediği projelerle ilgili önemli bilgiler verdi.

Aile Arasında 2 Senaryosu Tamamlandı

Muhabirlerin "Yalan Dünya 5. sezon mu geliyor?" sorusuna net bir yanıt veren Birsel, Hasibe Eren ve Sarp Apak’la sadece hasret giderdiklerini belirtti. Birsel, esas bomba haberin ise "Aile Arasında 2" filmi olduğunu duyurdu:

"Hayır. Hasret giderdik. Mayıs ayında Aile Arasında 2’yi çekeceğiz. Ona hazırlanıyorum. Senaryomuz bitti onun üzerinden geçiyoruz."

Herkesi Sevindiren Yeni Dizi Müjdesi

Gülse Birsel, filmin yanı sıra hayranlarını daha da sevindiren bir müjde daha verdi. Ünlü senarist, uzun süredir beklenen yeni komedi dizisi için çalışmalara başladığını duyurdu:

"Bir de diziye niyetim var ufak ufak ona başladım"

Birsel'in bu açıklaması, Türk komedi severler arasında büyük bir heyecan yarattı. Dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve hangi platformda yayınlanacağı şimdiden en çok merak edilen konular arasına girdi.