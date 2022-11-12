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Gülşah Saraçoğlu'ndan Demet Akalın'a ağır sözler!

Modacı Gülşah Saraçoğlu, konuk olduğu “Katarsis” programında Demet Akalın’a olan kırgınlığını dile getirdi. İşte detaylar...

Gülşah Saraçoğlu'ndan Demet Akalın'a ağır sözler!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-11-2022 10:24

Modacı Gülşah Saraçoğlu, konuk olduğu “Katarsis” programında Demet Akalın’a olan kırgınlığını dile getirdi.

Evli şarkıcı Deha Bilimlier’le yasak aşk yaşadığı iddia edilen Gülşah Saraçoğlu, o dönem kendisi için “Ben onu uyardım” diyen eski dostu Demet Akalın’ı affetmeyeceğini söyledi:

“Benim hayatımı mahvetti. Çok kızgınım ve çok öfkeliyim. Ona her şeye rağmen hakkımı helal ettim. Öteki tarafta karşılaşmamak için. Burada yeteri kadar mahvetti çünkü. Herkes onun olayı doğruladığını düşündü. Ben çıkıp ‘Senin de geçmişinde bunlar vardı’ demedim. Benimkiler doğru şeyler ama çoluğu çocuğu olan bir insan. Bana hiç yakışmaz.”

 

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