Gülşah Saraçoğlu ve Mahsun Kırmızıgül aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programında, Gülşah Saraçoğlu ile Mahsun Kırmızıgül’ün aşk yaşadığı iddia edildi. 13 Mayıs geccesi Kırmızıgül'ün verdiği konserde, ikilinin kuliste yakınlaştığı ileri sürüldü.



"KULİSİNDE ZİYARET ETMEK İSTEYEN HERKESİ AĞIRLAMIŞTIR"

Mahsun Kırmızıgül’ün menajeri ise çok konuşulan aşk iddiası hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Sanatçımız Mahsun Kırmızıgül hakkında yapılan asılsız ve yalan haberleri esefle kınıyoruz. Bu haberlerin perde arkasını biliyoruz. Mahsun Kırmızıgül sanat hayatı boyunca sevenleriyle ve kendisini izlemeye gelenlerle sıcak bir iletişim kurmuş ve menajerlerinin, ekibinin de yanında olduğu kulisinde kendisini ziyaret etmek isteyen herkesi ağırlamıştır.”

"BÜYÜK HAKARET"

Yusuf Kırmızıgül imzasıyla yapılan açıklamada, "Bu haberler hem sanatçımıza hem de kendisini dinlemeye gelen insanlara büyük bir hakarettir. Masa başı yapılan iftira haberleriyle ilgili olarak hukuki süreci başlatacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.