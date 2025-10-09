Güllü’nün Ölümüyle İlgili Yeni Gelişme!

Güllü’nün ölümüyle ilgili bilirkişi incelemesi başladı. Adli Tıp raporu, ünlü şarkıcının kazara düşmüş olabileceğini gösteriyor.

Güllü’nün Ölümüyle İlgili Yeni Gelişme!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-10-2025 10:04

Türk müziğinin sevilen ismi Güllü, 26 Eylül’de Yalova’daki evinin terasından düşerek hayatını kaybetmişti. Ünlü şarkıcının ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada bilirkişi heyeti incelemesi başladı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı İncelemeyi Derinleştirdi

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; adli tıp uzmanı, yüksek fizik mühendisi ve olay yeri inceleme uzmanı yer aldığı bir bilirkişi heyeti bölgede detaylı inceleme yaptı. İncelemeye Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz’ün de bizzat katıldığı öğrenildi.

Adli Tıp Kurumu Raporu Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz günlerde Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan toksikoloji raporu kamuoyuna yansımıştı.
Raporda, Güllü’nün kanında 3.53 promil alkol tespit edildi. Ayrıca iç organ parçalarında ve mide muhtevasında yapılan incelemelerde uyuşturucu veya zehirleyici maddeye rastlanmadığı belirtildi.
Göz içi sıvısında da 343 mg/dl etanol bulunduğu açıklandı. Ön otopsi raporunda ise “darp” ya da “cebir” izine rastlanmadığı ifade edildi.

Avukattan “Kazara Düşme” Açıklaması

Ailenin avukatı Rahmi Çelik, yaptığı yazılı açıklamada elde edilen bulguların kazayla düşme ihtimalini güçlendirdiğini söyledi.
Çelik, “Rapor, merhumenin yüksek oranda alkol etkisi altında olduğunu gösteriyor. Bu durum ciddi denge ve koordinasyon kaybına yol açabileceği için kazara düşme olasılığını desteklemektedir. Metanol, uyuşturucu veya zehirleyici maddeye rastlanmamıştır” ifadelerini kullandı.

Soruşturma Sürüyor

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili incelemelerini sürdürürken, bilirkişi heyetinin hazırlayacağı raporun soruşturmanın seyrini belirleyeceği belirtiliyor.

