Güllü’nün Ölüm Nedeni Ortaya Çıktı: Otopsi Raporu Gerçeği Açıkladı

Ünlü şarkıcı Güllü, geçtiğimiz ay Yalova’daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmişti. Günlerdir merakla beklenen adli tıp raporu tamamlandı. Rapora göre Güllü’nün ölümünde zehirlenme bulgusu bulunmadı, şarkıcının yüksekten düşmeye bağlı beyin kanaması ve iç kanama nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Adli Tıp Raporunda Şok Detaylar

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen kati rapor, ölümün detaylarını netleştirdi. Raporda, Güllü’nün vücudunda yüksekten düşmeyle oluşan çok sayıda travmatik emare tespit edildi. Cinsel muayenede ise herhangi bir travmatik değişim saptanmadı.

Uzmanlar, şarkıcının ölümüne neden olan travmatik bulguların; beyin kanaması, omur ve kaburga kırıkları, iç organ yaralanmaları ve iç kanama olduğunu açıkladı. Ayrıca Güllü’nün kanında 3,53 promil etil alkol tespit edildi.

Zehirlenme İddiaları Çürütüldü

Rapor, kamuoyunda konuşulan zehirlenme iddialarını tamamen ortadan kaldırdı. Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı mütalaada, Güllü’nün vücudunda başka birine ait DNA profiline rastlanmadığı belirtildi. Bu bulgular, olayın dış müdahale olmaksızın meydana geldiğini ortaya koydu.

Uzmanlar, yüksek promil alkol seviyesinin denge kaybı riskini artırdığını, düşme ihtimalini güçlendirdiğini ifade etti. Böylece Güllü’nün ölüm nedeni, genel beden travmasına bağlı iç ve beyin kanaması olarak kesinleşti.

Olayın Ardından Başlatılan Soruşturma

52 yaşındaki şarkıcı, 26 Eylül’de Çınarcık’taki evinin terasından henüz bilinmeyen bir nedenle düşmüştü. Güllü’nün cenazesi İstanbul’da toprağa verilmişti. Olay sonrası, Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve evde bulunan Sultan Nur Ulu ifade vermişti.

Olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı sürdürürken, hazırlanan raporun ardından dosyada yeni bir değerlendirme yapılması bekleniyor.