Burak Çelik ve Ece Bayrak'tan Keyifli Aile Tatili

Oyuncu Burak Çelik ve eşi Ece Bayrak yaz sezonunu ailece Bodrum'da açtı. İkinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan ünlü çift oğulları Kaan Aslan ile birlikte çıktıkları tatilde Bodrum'un gözde yerlerinden Gölköy'de objektiflere takıldı. Gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkaran ailenin plajdaki samimi halleri gözden kaçmadı.

Plajda Eğlenceli Anlar

İkinci kez anne-baba olmaya hazırlanan ikili günlerini çocuklarına ayırdı. Burak Çelik oğlu Kaan Aslan ile denizde oyunlar oynarken hamileliğinde son aylara giren Ece Bayrak ise bir süre şezlongundan onları izledi. Ardından telefonuna sarılarak eşi ve oğlunun bu keyifli anlarını fotoğrafladı.

Ece Bayrak'ın Hamilelik Tarzı

Karnı iyice belirginleşen Ece Bayrak plaj stili olarak rahat bir beyaz gömlek tercih etti. Çiftin hem kendi aralarındaki uyumu hem de sakin halleri çevredekilerin de ilgisini çekti. Mutlu birliktelikleriyle bilinen Çelik ve Bayrak çiftinin bu keyifli Bodrum tatili kısa sürede sosyal medyada ve magazin dünyasında en çok konuşulan kareler arasına girdi.