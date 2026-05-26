Görkem Sevindik'in Yeni Projesi Belli Oldu

Türk sineması yeni bir korku filmi kazanıyor. 1990'ların sonunu beyaz perdeye taşıyacak olan projenin başrolü ve çekim takvimi netleşti. Dönem atmosferiyle öne çıkan yapım şimdiden türün meraklılarında merak uyandırmış durumda.

"Kantin" Filmi Hazira'da Motor Diyecek

Yapımcılığını Kemal Balçık'ın üstlendiği Kem Yapım imzalı "Kantin" filminin hazırlıklarında sona gelindi. Ekip haziran ayının ikinci haftasında İstanbul'da sete çıkmayı planlıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Gökhan Arı otururken senaryosunu ise Uğur Güvercin kaleme alıyor.

1999 Yılında Bir Öğrenci Yurdu ve "Hekim" Reis

Hikaye bizi 1999 yılına Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesindeki eski ve kasvetli bir erkek öğrenci yurduna götürecek. Yurtta yaşanan gizemli ve korku dolu olayların merkezindeki karakteri canlandıracak isim de belli oldu. "Eşref Rüya", "Söz", "Ramo" ve "Ateş Kuşları" gibi dizilerden tanıdığımız Görkem Sevindik filmin başrolü oldu. Sevindik filmde yurdun belalı ama sözü geçen reisi "Hekim" karakterini oynayacak.

Olaylar yurda yeni kayıt yaptıran Murat adlı öğrencinin etrafında gelişiyor. Kendisini kısa sürede Hekim'in yanında bulan Murat ve diğer öğrencilerin yaşayacağı korku dolu deneyimler sinemaya aktarılacak. "Kantin" dönem atmosferini üniversite gençliği temasıyla birleştiren Türk korku sinemasındaki farklı işlerden biri olmaya aday.