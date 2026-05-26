Doğanın Kanunu İçin Geri Sayım Başladı!

Kulislerde bir süredir fısıltısı dönen kadrosuyla merak uyandıran o yeni diziden sonunda haber geldi. Başrollerini görünce "bu yaz çok konuşulur" dediğimiz yapım sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Takvimleri Ayarlayın: 10 Haziran

Ay Yapım'ın yeni projesi "Doğanın Kanunu" 10 Haziran Çarşamba günü yayın hayatına başlıyor. Klasik televizyon dizilerinin aksine bu sefer adresi Amazon Prime.

İşin mutfağı da oyuncular kadar sağlam. Başarılı kalemler Barış Erdoğan ve İlker Arslan senaryoyu yazarken usta yönetmen Ali Bilgin'e reji koltuğunda Beste Sultan Kasapoğulları eşlik ediyor.

Konusu Ne?

Hikaye tam bir "şehirden kaçış" prototipi. Bizi İstanbul'da Urla'ya götürecekler. Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın canlandırdığı Yaman ve Doğa karakterlerinin tanışması pek tatlı olmuyor. İlk başta sert bir iş görüşmesi gerginliği izleyeceğiz. Sonrasında ise yolları Urla'da tekrar kesişecek. Nefretten doğan aşk klişesi mi yoksa daha derin bir bağ mı göreceğiz merak konusu ama aralarındaki o zıt kutup enerjisinin ekrana iyi yansıyacağı kesin.

Özetle; Ay Yapım dokunuşu Alperen ve Özge enerjisi derken bu yaz bilgisayar veya televizyon karşısına geçmek için iyi bir sebebimiz var gibi görünüyor.