Güllü Soruşturmasında Yeni Ses Kaydı: "Ben Yanarsam Seni de Yakarım"

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül 2025'te evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren arabesk müzik sanatçısı Güllü’nün (Gül Tut) ölümüne ilişkin adli süreç derinleşiyor. İlk etapta kayıtlara talihsiz bir kaza olarak geçen ancak ortaya çıkan şüphelerle cinayet soruşturmasına dönüşen dosyada sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter baş şüpheli sıfatıyla tutuklu bulunuyor. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturmaya olayın seyrini kökten değiştirecek nitelikte yeni bir ses kaydı dahil edildi.

Tanık Ses Kaydında Cinayet İddiası

Olay gecesi ikamette bulunan ve soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla dinlenen Sultan Nur Ulu’ya ait ses kaydı doğrudan dava dosyasına girdi. Kayıtta yer alan ifadeler sanatçının ölümünün önceden tasarlandığı iddiasını güçlendirdi. Gülter’in annesini pencereden bilerek attığını öne süren Ulu kayıtta korku dolu anları şu sözlerle aktardı: "Annesini camdan atıyor ve sen bunu gözünle görüyorsun. Korkudan peşinden koşuyorum. Sonra aşağıya iniyoruz, Tuğyan kendisini parçalamaya başladı. Şok geçirdim. Olayı büyük ihtimalle kafasında kurgulamış, planlamış. Ben çok korktum, suçu benim üstüme atacağını düşündüm."

"Seni de Bu Olayın İçine Çekerim" Tehdidi

Ses kaydının devamında şüpheli Gülter’in olayı örtbas etmek amacıyla tanık üzerinde baskı kurduğu anlar yer aldı. Tanık Ulu, şüphelinin kendisini açıkça susturmaya çalıştığını belirterek, "Tuğyan bana 'Eğer ben yanarsam seni de yakarım, susacaksın. Seni de bu olayın içine çekerim' dedi. Avukatlar dahil kimsenin gerçeği öğrenmeyeceğini söyledi" beyanında bulundu. Bu kayıtla birlikte şüphelinin tanığı tehdit ederek adli makamları yanıltmaya çalıştığı iddiası resmi delil niteliği kazandı.

İlk Duruşma 1 Ekim'de Görülecek

Yıllarca seslendirdiği unutulmaz eserlerle tanınan usta sanatçının şüpheli vefatı müzik camiasında ve kamuoyunda derin bir üzüntü yaratmıştı. Dosyaya giren ses kaydı savcılık makamının hazırladığı iddianamenin en kritik dayanaklarından birini oluşturdu. Annesini kasten öldürmek suçlamasıyla cezaevinde bulunan tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter 1 Ekim tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkarak savunma yapacak. Mahkemenin dinleyeceği tanık ifadeleri ve ses kaydı incelemeleri davanın gidişatında belirleyici rol oynayacak.