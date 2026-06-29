Son Noktayı Koydu! Hazal Türesan'dan Erkan Kolçak Köstendil İtirafı!

Erkan Kolçak Köstendil ile aşk yaşadığı iddia edilen Hazal Türesan dedikoduları yalanladı.

Son Noktayı Koydu! Hazal Türesan'dan Erkan Kolçak Köstendil İtirafı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-06-2026 11:44

Magazin dünyası son dönemde art arda gelen ayrılık ve boşanma haberleriyle sarsılmaya devam ederken bu halkaya geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde yollarını ayıran ünlü oyuncu çift Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil de eklenmişti. 2018 yılında dünyaevine giren ve 14 Temmuz 2020'de oğulları Marsel'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olma sevinci yaşayan ikilinin 8 yıllık evliliklerini sonlandırması hayranlarını derinden üzmüştü.

Ancak bu şok boşanmanın yankıları henüz dinmeden Erkan Kolçak Köstendil hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Ünlü aktörün adı başarılı meslektaşı Hazal Türesan'la aşk dedikodularına karıştı. Magazin kulislerini hareketlendiren bu iddialara ilk yanıt gecikmeden Hazal Türesan'dan geldi.

"Erkan Bir Oyuncunun Başına Gelebilecek En Güzel Şey"

Çıkan aşk iddialarının ardından sessizliğini bozan güzel oyuncu Hazal Türesan, Erkan Kolçak Köstendil'le aralarında iddia edildiği gibi bir aşkın söz konusu olmadığını son derece net ve içten bir dille ifade etti. Köstendil'e olan mesleki hayranlığını ve aralarındaki dostluk bağını vurgulayan Türesan şu açıklamayı yaptı:

"Bizim çok güzel bir arkadaşlığımız var. Erkan bir oyuncunun başına gelebilecek en güzel şeylerden birisi. Onunla çalışmak aşırı keyifli. Çok iyi arkadaşız. Arkadaşlıktan bir ilişki çıkmaz."

Köstendil Ayrılık Stresini Çeşme Sularında Atıyor

Aşk iddiaları Hazal Türesan tarafından kesin bir dille yalanlanırken boşanmanın ardından sessiz kalmayı tercih eden Erkan Kolçak Köstendil ise soluğu tatil beldesinde aldı. Çeşme'de tek başına tatil yapan ünlü oyuncu, jet sörf yaparken objektiflere yansıdı. 

Benzer Haberler
Beşiktaş'ta İzdiham! BLOK3 La Catedralle İstanbul'u Yerinden Oynattı! Beşiktaş'ta İzdiham! BLOK3 La Catedralle İstanbul'u Yerinden Oynattı!
Yılın Transferi Nikah Masasına! Ahmed Kutucu ve Asena Atalay Londra'da Evlendі! Yılın Transferi Nikah Masasına! Ahmed Kutucu ve Asena Atalay Londra'da Evlendі!
Güller ve Günahlar'ın Yıldızı Cemre Baysel Sarı Bikinisiyle Yaz Sezonunu Salladı Güller ve Günahlar'ın Yıldızı Cemre Baysel Sarı Bikinisiyle Yaz Sezonunu Salladı
Seda Bakan'dan Şoke Aile Dizilimi İtirafı: Seda Bakan'dan Şoke Aile Dizilimi İtirafı: "Baban Rahatlayacak Dediler Yaptırdık!"
Fatih Altaylı'dan Olay Yaratacak Tuba Büyüküstün İtirafı Fatih Altaylı'dan Olay Yaratacak Tuba Büyüküstün İtirafı
Hakan Aysev ve Çağrı Özsaatçılar Muhteşem Bir Düğünle Evlendі! Hakan Aysev ve Çağrı Özsaatçılar Muhteşem Bir Düğünle Evlendі!
ÇOK OKUNANLAR
Deniz Kenarında Sümeyye Aydoğan Rüzgarı! Doğal Güzelliğiyle Büyüledi
  • 25-06-2026 15:30

Deniz Kenarında Sümeyye Aydoğan Rüzgarı! Doğal Güzelliğiyle Büyüledi

Manifest'in Yıldızı Mina Solak Aşka Ve Maviye Döndü! Tekne Pozları Olay Oldu!
  • 24-06-2026 09:40

Manifest'in Yıldızı Mina Solak Aşka Ve Maviye Döndü! Tekne Pozları Olay Oldu!

Güller ve Günahlar'ın Yıldızı Cemre Baysel Sarı Bikinisiyle Yaz Sezonunu Salladı
  • 29-06-2026 11:45

Güller ve Günahlar'ın Yıldızı Cemre Baysel Sarı Bikinisiyle Yaz Sezonunu Salladı

Yasemin Kay Allen Bodrum'da Adrenalin Tarzını Konuşturdu!
  • 26-06-2026 09:51

Yasemin Kay Allen Bodrum'da Adrenalin Tarzını Konuşturdu!

Soner Arıca'dan Dayısı Kadir İnanır'a Yürek Burkan Veda:
  • 27-06-2026 11:55

Soner Arıca'dan Dayısı Kadir İnanır'a Yürek Burkan Veda: "Anılarımız Film Gibi Akacak..."