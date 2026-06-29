Fatih Altaylı'dan Olay Yaratacak Tuba Büyüküstün İtirafı

Gazetecisi Fatih Altaylı Youtube programında bu kez siyaset değil magazin dünyasını sallayacak inanılmaz bir anısını paylaştı. Altaylı, Türkiye'nin uluslararası çapta tanınan ve duru zarafetiyle hayran bırakan güzel oyuncusu Tuba Büyüküstün hakkında kulaktan kulağa yayılacak gizemli bir şifa itirafında bulundu.

Yıllar önce Fransa'da yaşadıkları sıra dışı bir olayı tüm detaylarıyla anlatan ünlü gazeteci, güzel oyuncunun parmaklarının ucundaki gizli mucizeyi hayranlıkla dile getirdi.

Fransa'da Gizemli Dokunuş

Fatih Altaylı, Tuba Büyüküstün sayesinde 5 senedir baş ağrısı çekmediğini söyledi. pic.twitter.com/C1f61FdbMz — Türk Magazin Efsaneleri (@magazinciyim) June 28, 2026

Fransa'nın ünlü sahil kasabası Biarritz'de eşi için düzenledikleri bir doğum günü davetinin ertesinde kabus gibi bir gün geçirdiğini belirten Fatih Altaylı, Tuba Büyüküstün'ün devreye girdiği o anları şu sözlerle özetledi:

"Tuba Büyüküstün çok enteresan bir insan. Yıllar önce Biarritz'te eşimin yaş günü için ufak bir davet yaptık. Ertesi gün benim müthiş bir baş ağrım tuttu, ölüyorum ağrıdan. Tuba dedi ki 'Ben sizin baş ağrınızı geçirebilirim'. 'Büyücü müsün, doktor musun?' dedim."

"Canımı Alıyorlar Sandım"

Geleneksel tıp yöntemlerinden biri olan akupresür (bölgesel baskı) tekniğini kullandığı anlaşılan Tuba Büyüküstün'ün Altaylı'nın elindeki özel bir sinir noktasına yaptığı sert müdahale can yaksa da mucizevi bir sonuç verdi. Altaylı acı dolu ama şifalı o dakikaları ve sonrasını şöyle anlattı:

"Elimde bir yere bastı, bir şey yaptı. Canımı alıyorlar sandım öyle bir acı çektim o an! Ama o günden beri 5 sene oldu, benim bir daha başım ağrımadı."



