Seda Bakan'dan Şoke Aile Dizilimi İtirafı: "Baban Rahatlayacak Dediler Yaptırdık!"

Fatih Altaylı'nın programına konuk olan oyuncu Seda Bakan yaptırdığı aile dizilimi sonrası dedesinin mezarını yaptırdıklarını ve hayatlarının değiştiğini itiraf etti.

Seda Bakan'dan Şoke Aile Dizilimi İtirafı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-06-2026 11:21

Seda Bakan, Fatih Altaylı'nın YouTube programında hem ekran başındakileri hem de usta gazeteciyi hayretler içinde bırakan mistik bir itirafta bulundu. Son dönemde popülerliği tavan yapan ve birçok ünlü ismin de kapısını çaldığı aile dizilimi terapisini denediğini açıklayan güzel oyuncu bu seans sırasında aldığı çarpıcı bir mesajı ve sonrasında yaşadıkları inanılmaz değişimi ilk kez anlattı.

Sıcak kanlılığı ve samimiyetiyle bilinen Bakan'ın aile geçmişine ve gizemli bir mezar konusuna dayanan bu açıklamaları magazin gündemine adeta bomba gibi düştü.

"Büyükbabanın Mezarına Basarak Geçiyorlar"

Aile dizilimi seansında şoke edici bir yönlendirmeyle karşılaştığını belirten Seda Bakan o anları şu sözlerle aktardı:

"Aile dizilimi yaptırdım. Bana 'Büyükbaban ve babaannenin mezarına basarak geçiyorlar. O mezarı yaptırırsanız baban rahatlayacak' dediler. Gittik mezarı yaptırdık ve gerçekten bazı şeylerin değiştiğini gördük."

 

Sosyal Medya Aile Dizilimi Mucizesini Konuşuyor

Seda Bakan'ın Fatih Altaylı karşısında yaptığı bu dobra ve gizemli açıklama yayınlandığı andan itibaren dijital dünyada en çok paylaşılanlar arasına girdi. Özellikle son yıllarda dizilere de konu olan aile dizilimi (kuşaklararası aktarım) konusuna ilgi duyan binlerce sosyal medya kullanıcısı ünlü oyuncunun bu tecrübesini mercek altına aldı.

Seda Bakan bu spiritüel itirafıyla magazin masalarında uzun süre düşmeyecek yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemiş oldu.

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