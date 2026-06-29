Hakan Aysev ve Çağrı Özsaatçılar Muhteşem Bir Düğünle Evlendі!

Türkiye'nin dünyaca ünlü opera sanatçısı ve usta tenoru Hakan Aysev özel hayatıyla magazin gündemine bir kez daha bomba gibi düştü. Güçlü sesi ve sahne performanslarıyla adından her daim söz ettiren usta sanatçı uzun süredir gözlerden uzak, mutlu bir birliktelik yaşadığı sevgilisi Çağrı Özsaatçılar'la hayatını birleştirdi.

Daha önce yaptığı evliliklerle sık sık adından söz ettiren Aysev bu mutlu adımıyla ünlüler dünyasındaki evlilik rekorunu da tazeledi.

Yakın Dostlar Eşliğinde Samimi Düğün

Hakan Aysev ve Çağrı Özsaatçılar çifti aşklarını resmiyete dökmek için görkemli bir tören yerine sevdikleriyle bir arada olabilecekleri samimi bir organizasyon tercih etti. Sadece çiftin en yakın arkadaşlarının ve aile üyelerinin katıldığı gizli ve seçkin nikahtan ilk kareler sosyal medyaya düştü. Tenor Hakan Aysev 7'nci kez nikah masasına oturdu.

Seda Sayan'ın Rekoruna Ortak Oldu!

Hakan Aysev'in bu evliliği magazin dünyasında eğlenceli bir istatistiği de beraberinde getirdi. Yaptığı 7 evlilikle bu alanda zirvede olan ünlü sanatçı Seda Sayan'ın ardından Hakan Aysev de 7. nikahını kıymış oldu. Böylece usta tenor, "ünlüler dünyasının en çok nikah masasına oturan erkek sanatçısı" unvanını resmen eline aldı.

Sosyal medyada kısa sürede viral olan düğün fotoğraflarına hayranlarından ve sanat camiasından tebrik mesajları yağdı.