Beşiktaş'ta İzdiham! BLOK3 La Catedralle İstanbul'u Yerinden Oynattı!

Türk rap müziğinde geleneksel kalıpları ve o alışılagelmiş sınırları tek kalemde yıkan arka arkaya patlattığı hit parçalarla müzik listelerinin zirvesini adeta mesken tutan ve dinleyicisiyle kurduğu o samimi bağla milyonları peşinden sürükleyen BLOK3, İstanbul'da kelimenin tam anlamıyla muazzam bir gövde gösterisi yaptı. Başarılı sanatçı, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nun o büyüleyici atmosferinde gerçekleştirdiği ve La Catedral adını verdiği devasa stadyum konseriyle Türkiye'nin müzik tarihine adını altın harflerle silinmeyecek bir şekilde yazdırdı. Günler öncesinden tüm biletleri adeta kapış kapış tükenen stadyum kapılarında kilometrelerce uzun kuyruklar oluşturan bu dev organizasyonda tam 42 bin müziksever tribünleri ve saha içini hıncahınç doldurarak tarihi bir geceye canlı canlı tanıklık etti. BLOK3, Beşiktaş'ın evinde yalnızca o dillere pelesenk olan şarkılarını seslendirmedi; özel tasarım ışık şovları, son teknoloji sahne mekanizmaları, büyüleyici görsel efektler ve benzersiz sahne performanslarıyla hafızalardan kolay kolay silinmeyecek devasa bir prodüksiyona imza attı.

Sadece Bir Konser Değil Dev Bir Görsel Şölen!

Türkiye'de eşine gerçekten de çok az rastlanır cinsten olan bu dev gösterinin arkasında çalışan devasa kadro ise gecenin ne denli iddialı ve profesyonel olduğunu gözler önüne serdi. La Catedral konseri için adeta küçük organize bir ordu görev yaptı; sahada tam 800 kişilik dev bir saha personeli ve bir o kadar da güvenlik ekibi kuş uçurtmazken, organizasyonun mutfağındaki 50 kişilik ekip de her detayı saniyesi saniyesine yönetti. Gecenin şüphesiz en büyük, en tüyleri diken diken eden sürprizlerinden biri ise BLOK3'ün o melodik tarzına eşlik eden tam 120 kişilik dev senfoni orkestrası oldu. Klasik müzik enstrümanlarının o asil tınıları rap ritimleriyle sahnede buluştuğu anlarda Tüpraş Stadyumu'ndaki coşku kelimenin tam anlamıyla zirveye tırmandı. Tabii sahnede devleşen 60 kişilik profesyonel dans ekibinin o kusursuz kareografileri de eklenince ortaya izlemesi keyifli bir görsel şölen çıktı.

Sosyal Medya Gece Boyunca BLOK3'ü Konuştu!

İstanbul'un son yıllardaki açık ara en iddialı ve en çok konuşulan stadyum konseri olarak adını tarihe yazdıran La Catedral, BLOK3'ün kariyerindeki en büyük kilometre taşı ve zirve noktası oldu. Kusursuz organizasyonuyla parmak ısırtan bu muazzam gece Türkiye konser tarihinin en büyük etkinlikleri arasında yerini alırken sosyal medya da gece boyunca sadece BLOK3'ü konuştu. Konser başladığı andan itibaren stadyumdan paylaşılan videolar fotoğraflar ve canlı yayınlar dijital dünyayı adeta abluka altına aldı.

X (Twitter), TikTok ve Instagram platformlarında BLOK3 ve La Catedral etiketleri dakikalar içinde trend listelerinin birinci sırasına yerleşti.

Sahnede kaldığı süre boyunca o bitmek bilmeyen yüksek enerjisiyle hayranlarını adeta büyüleyen BLOK3 bu unutulmaz geceyle rüştünü tüm müzik piyasasına bir kez daha ispat etmiş oldu.