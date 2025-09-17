Güller ve Günahlar’ın ilk tanıtımı yayınlandı! Nefes kesen bir hikaye

Kanal D’nin yeni dizisi Güller ve Günahlar’ın ilk tanıtımı yayınlandı. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in başrolünde olduğu dizi nefesleri kesecek.

Güller ve Günahlar’ın ilk tanıtımı yayınlandı! Nefes kesen bir hikaye
Yayın Tarihi : 17-09-2025 14:46

Kanal D’nin merakla beklenen dizisi Güller ve Günahlar, ilk tanıtımıyla izleyicilerin karşısına çıktı. Başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in paylaştığı dizi, aşk, ihanet ve kaderin oyunlarıyla örülü sürükleyici bir hikaye sunuyor. Tanıtımda öne çıkan “Aşk insanın en zayıf hâlidir, bir daha o tuzağa düşmem” sözü, izleyiciyi derinden etkiledi.

Tutkulu bir fırtına

Dizide, hayatı bir anda altüst olan dürüst ve sevgi dolu Serhat ile cesur ve dobra Zeynep’in yolları kesişiyor. Bu karşılaşma, ikisini de geri dönüşü olmayan bir yolculuğa sürüklüyor. Güller ve Günahlar, kaderin sürprizlerle dolu oyunları, yaralı kalplerin yeniden karşılaşması ve imkânsız görünen bir aşk hikayesini anlatıyor. Dizi çok yakında Kanal D ekranında olacak.

Yıldız isimler bir arada

NGM Medya imzalı dizinin yapımcılığını Nazlı Heptürk, yönetmenliğini ise Deniz Can Çelik üstleniyor. Başrollerin yanı sıra dizide, Oya Unustası, Gülenay Kalkan, Serdar Orçin, Emel Çölgecen, Ahmet Saraçoğlu, Aleyna Solaker, Kaan Çakır, Serdar Özer, Gizem Sevim, Neslihan Arslan, Emre Özcan, Merve Su Bengi, Mina Akdin gibi deneyimli isimler yer alıyor. Ayrıca Beren Gençalp ve Yade Arayıcı gibi genç oyuncular diziyi zenginleştiriyor.

İzleyici büyük bir sürprize hazırlanıyor

Tanıtımıyla heyecan yaratan Güller ve Günahlar, hem aşk hem dram unsurlarını bir araya getiriyor. Seyirciler, karakterlerin tutkulu ve sürükleyici hikayelerine tanıklık etmeye hazırlanıyor.

 

