Güller ve Günahlar'ın Azra'sı Aleyna Solaker "Evet" Dedi!

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Güller ve Günahlar" dizisinde Azra karakterini canlandıran Aleyna Solaker özel hayatıyla ilgili önemli bir karar verdi. Bir süredir iş insanı Berk Boyacıgil ile uzun soluklu bir ilişki yaşayan 29 yaşındaki oyuncu sevgilisinden gelen romantik evlilik teklifine "evet" dedi. Ekrandaki performansının yanı sıra özel yaşamıyla da magazin basınında ilgiyle takip edilen Solaker hayatını birleştirme kararı aldığı mutlu anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü

Güzel oyuncu evlilik teklifi aldığı anlara ait fotoğrafları Instagram hesabında yüzük emojisiyle paylaştı. Kısa sürede yüksek etkileşim alan paylaşımın altına tebrik yorumları yazıldı. Fotoğraflarda çiftin yaşadığı sevinç gözlerden kaçmazken Solaker’in takipçileri ikiliye ömür boyu mutluluk dileklerinde bulundu. İlişkilerini genellikle basından uzak yaşamayı tercih eden çiftin sürpriz hamlesi sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Kariyer Yolculuğu ve Düğün Hazırlıkları

Geçmiş yıllarda yer aldığı popüler televizyon yapımlarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Aleyna Solaker kariyerindeki istikrarlı yükselişi yeni projesiyle sürdürüyor. Set ortamındaki yoğun çekim mesaisine rağmen özel hayatındaki dengeyi korumayı başaran sanatçı Berk Boyacıgil ile evlilik yolunda attığı bu adımla büyük takdir topladı. İkilinin önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi planladığı düğün törenine dair detaylar henüz netlik kazanmadı. Yakın çevrelerinden edinilen bilgilere göre düğün tarihi ve organizasyon planlamasının oyuncunun çekim takvimine uygun şekilde gerçekleştirileceği belirtiliyor. Basın mensupları çiftin atacağı yeni adımları yakından izliyor. Hayranlarıysa şimdiden sosyal medyada gelinlik modeli ve düğün konsepti hakkında tahminlerde bulunmaya başladı.