Güller ve Günahlar setinden ilk görüntüler geldi

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Güller ve Günahlar dizisinin çekimleri hız kesmeden devam ediyor. NGM imzalı projeden gelen ilk kareler, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Murat Yıldırım ve Cemre Baysel başrolde

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği dizide, sevilen oyuncu Murat Yıldırım başarılı iş insanı Serhat karakterine hayat veriyor. Cemre Baysel ise fakir bir mahallenin dobra ve cesur kızı Zeynep rolüyle seyirci karşısına çıkacak. İkilinin uyumu, şimdiden diziseverlerin dikkatini çekti.

Şoke edici bir olayla başlıyor

Dizinin ilk bölümünde seyirciyi sarsıcı bir hikâye bekliyor. Aşk, ihanet, dram ve entrikanın iç içe geçtiği Güller ve Günahlar, güçlü senaryosu ve oyuncu kadrosuyla sezona damga vurmayı hedefliyor. Yönetmen koltuğunda Deniz Can Çelik otururken, dizinin çekimlerinden paylaşılan kareler merak uyandırdı.

Güçlü oyuncu kadrosu dikkat çekiyor

Dizinin oyuncu kadrosunda Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in yanı sıra; Oya Unustası, Gülenay Kalkan, Serdar Orçin, Emel Çölgecen, Ahmet Saraçoğlu, Aleyna Solaker, Kaan Çakır, Serdar Özer, Gizem Sevim, Neslihan Arslan, Emre Özcan, Merve Su Bengi, Mina Akdin, Beren Gençalp ve Yade Arayıcı yer alıyor.

Kadrosu ve hikâyesiyle dikkat çeken Güller ve Günahlar, yeni sezonda Kanal D’nin iddialı yapımlarından biri olmaya hazırlanıyor.