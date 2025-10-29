“Güller ve Günahlar” Setinde Ücret Krizi: Set Ekibi İş Bıraktı

“Güller ve Günahlar” setinde ücret krizi büyüdü. Set çalışanları iş bıraktı, Sine-Sen yapımcı NGM Medya’ya çağrıda bulundu.

“Güller ve Günahlar” Setinde Ücret Krizi: Set Ekibi İş Bıraktı
Yayın Tarihi : 29-10-2025 10:43

Güller ve Günahlar Dizisinde Ücret Krizi Büyüdü

Kanal D’de yayınlanan Güller ve Günahlar dizisinin setinde uzun süredir devam eden kriz, yapım ekibinin iş bırakma kararıyla daha görünür hale geldi. Set çalışanları, aylardır alamadıkları ücretler nedeniyle harekete geçti. Çalışanlar, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 34. maddesine dayanarak çalışmama hakkını kullandı ve sette iş durdu.

Ancak iddialara göre yapımcı şirket NGM Medya, çalışanların bu kararı sonrasında beklenmedik bir tutum sergiledi. Çalışanlar, sete geldiklerinde içeri alınmadı. Şirket temsilcileri, bu iş bırakma eylemini “istifa” olarak değerlendirdi. Böylece gerilim daha da arttı.

Set Çalışanları Yasal Haklarını Duyurdu

Çalışanlar, ücretlerin uzun süredir yatmaması nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirtti. İşçilerin dayanak olarak gösterdiği 4857 sayılı İş Kanunu’nun 34. maddesi, ücret ödemesi yapılmadığında iş yerinde bulunarak çalışmama hakkı tanıyor. Bu maddeye göre işçilerin iş akitleri feshedilemiyor. Ayrıca işveren bu süreçte yeni personel alamıyor ve işi başkasına devredemiyor.

Çalışanlar bu nedenle eylemlerinin yasal zemine dayandığını vurguluyor.

Sine-Sen’den Yapım Şirketine Açıklama

Yaşanan gelişmeler üzerine Sine-Sen (Sinema Emekçileri Sendikası) yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, NGM Medya’nın tutumunun İş Kanunu’na aykırı olduğu ifade edildi. Sendika, çalışanlara yönelik bu yaklaşımın temel işçi haklarının ihlali anlamına geldiğini belirtti.

Sine-Sen açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

  • Çalışanların ücretleri uzun süredir ödenmiyor.

  • İşçilerin çalışmama hakkı yasal çerçevede bulunuyor.

  • Buna rağmen çalışanlar sete alınmadı ve durum "istifa" olarak değerlendirildi.

“Hukuki Süreci Başlatmaya Hazırız”

Sendika, yapım şirketini yasal yükümlülüklerini yerine getirmeye davet etti.
Açıklamada, çalışanların mağduriyetinin giderilmesi gerektiği belirtildi.
Ayrıca sürecin takip edileceği ve gerekirse hukuki adımların atılacağı bildirildi.

