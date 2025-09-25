Güller ve Günahlar Setinde Kaza: Cemre Baysel Yaralandı

Cemre Baysel, Güller ve Günahlar dizisinin setinde kaza geçirdi. Bacağından yaralanan oyuncu, yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı.

Güller ve Günahlar Setinde Kaza: Cemre Baysel Yaralandı
Yayın Tarihi : 25-09-2025 09:57

Cemre Baysel, televizyon ekranlarının en sevilen oyuncularından biri olarak kariyerine yeni bir projeyle devam ediyor. Başrollerini Murat Yıldırım ile paylaştığı Güller ve Günahlar dizisinin setinde talihsiz bir kaza yaşayan Baysel, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Çekimler Esnasında Yaralandı

Dizide “Zeynep” karakterine hayat veren güzel oyuncu, sahne çekimleri sırasında dengesini kaybederek yere düştü. Bu düşüşün ardından bacağından yara alan Baysel, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Çalışmalarına ara vermeyen oyuncu, yaşadığı kazayı takipçilerine samimi bir dille aktardı.

Sosyal Medyada Paylaştı

Baysel, bacağındaki yaranın fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. “Sahne esnasında bayağı düştüm arkadaşlar” notunu ekleyen ünlü oyuncu, yaşadığı talihsiz anı hayranlarıyla paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım, magazin gündeminde de geniş yer buldu.

Hayranlarından Geçmiş Olsun Mesajları

Ünlü oyuncunun sağlık durumunu merak eden hayranları, sosyal medyada peş peşe “geçmiş olsun” mesajları gönderdi. Baysel’in yaşadığı olay, dizinin takipçileri arasında da büyük yankı uyandırdı. Güzel oyuncunun neşeli tavırları ise hayranlarını rahatlattı.

