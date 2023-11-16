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Güliz Ayla: Karadeniz kızıyım, esip gürlerim

TRT Müzik’te Cumartesi 11:15’de ekrana gelen “Hayatım Müzik” adlı programın bu hafta ki ünlü şarkıcı Güliz Ayla oluyor. Programda her hafta hayatını müziğe adamış ünlü isimler  ekrana geliyor.

Güliz Ayla: Karadeniz kızıyım, esip gürlerim
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 16-11-2023 13:02

Herkesin kendisini İzmirli zannettiğini söyleyen ünlü şarkıcı, “ Samsunluyum, Karadeniz kızıyım. Karadeniz damarım tutuyor, esip gürlüyorum. Hırçınlığım ve inatçılığım var. Ama kimseyle küsemem” dedi.

‘SERTAB ERENER ÇOCUKLUK KAHRAMANIMDI’

Ayla programda çocukluk anılarına değindi; “İlkokulda dersi kaynatmak için bana şarkı söyletiyorlardı. Arkadaşlarım bayağı beni kullanıyordu. Müsamerede şarkı söyleyenlerdendim ama benim şarkılarım çocuk şarkısı değildi. Sertab Erener ve Kayahan şarkısı söylerdim. Sertab Erener benim çocukluk kahramanımdı.”

Ünlü şarkıcı müzik dünyasını kasıp kavuran “Olmazsan Olmaz” şarkısının bu kadar bilineceğini tahmin etmediğini söyledi ve samimi itiraflarda bulundu; “Kendi şarkılarım çıkınca dinlemiyorum. Biri beni açınca radyoda utanıp kapatırım. 5 - 6 ay aynı şarkıyı dinleyebilirim. Şu sıralar Beyonce öyle benim için. Bazı günler arabesk modumda oluyorum. Yeni çıkan her şeyi dinliyorum. 20 yıldır kimsenin tanımadığı bir şarkıcı var dinlediğim.”

“İLK ALBÜMÜMÜ 3 YILDA BİTİRDİK”

“2012 yılında Beyoğlu’nda çalışıyordum. Sıla ile albümüm için tanışmak istedim. Davulcum Sıla ile aynıydı. Onun sayesinde tanışıp 3 yılda bitirebildik albümü. İlk albüm diye ince eleyip sık dokuduk. İnsanlar benim şarkılarımı söylediklerinde çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğimi görüyorum. Evde sürekli şarkı söylüyorum. Sahnede şarkı söylemek benim için en önemli şey.”

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