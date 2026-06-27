Güldür Güldür'ün Yıldızları Kirli Sepeti'yle Ege ve Akdeniz Sahillerine İnіyоr!

Tiyatro dünyasında bu sezonun en çok konuşulan, kahkaha garantili projelerinden biri olan Kirli Sepeti, sınırları aşan başarısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. YSM Yapım imzasını taşıyan ve mizahın usta isimleri Onur Buldu, Aziz Aslan'la Uğur Bilgin'i aynı sahnede buluşturan oyun kapalı gişe oynadığı Avrupa turnesini büyük bir başarıyla tamamladı.

Gurbetçi vatandaşların ve tiyatroseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan ekip; Düsseldorf, Münih, Mannheim ve Paris sahnelerinde izleyicilerden dakikalarca süren ayakta alkış topladı. Avrupa'da esen komedi rüzgarının ardından usta oyuncular hiç ara vermeden rotayı Türkiye'ye çevirdi.

Sırada Türkiye Turnesi Var

Avrupa turnesindeki yoğun ilginin ardından Kirli Sepeti ekibi, temmuz ayı itibarıyla Türkiye'deki sevenleriyle buluşmak için gün sayıyor. Yaz turnesi kapsamında özellikle tatil beldelerini kahkahaya boğmaya hazırlanan oyunun durakları ise şimdiden heyecan yarattı.

Kendi Gerçek ve Gerzek Hikayeleriyle Sahnedeler

Yıllarca ekranlarda büründükleri tiplemelerle milyonları ekrana kilitleyen üçlü bu kez seyirci karşısına tamamen kendileri olarak çıkıyor. Sektörde yaşadıkları absürt olayları, set arkası sırlarını ve hayatlarının en komik anılarını sansürsüz ve son derece samimi bir dille sahneye aktaran ekip seyirciye adeta interaktif bir komedi şöleni sunuyor.

Yaz turnesinin ardından hız kesmeden yeni sezonda da perdelerini açmaya devam edecek olan Kirli Sepeti, temmuz ayındaki açık hava sahneleriyle yaz akşamlarının en iddialı eğlencesi olmaya aday. Biletleri şimdiden satışa çıkan oyunun Türkiye turnesinde de kapalı gişe oynaması bekleniyor.