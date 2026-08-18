Güldür Güldür'ün Yıldızı Rüştü Onur Atilla'dan Duygusal Doğum Günü Paylaşımı: "İlk Göz Ağrımız"

Show TV'nin uzun yıllardır ilgiyle izlenen eğlence programı Güldür Güldür Show'un başarılı oyuncularından Rüştü Onur Atilla 2024 yılında yollarını ayırdığı eski eşi Sinem Ayyıldız ile oğulları Kemal'in doğum günü partisinde buluştu. İki çocuk sahibi olan eski çift oğullarının yeni yaşını birlikte kutlayarak örnek bir aile tablosu sergiledi.

8'inci Yaş Gününe Özel Aile Paylaşımı

2024 yılının Haziran ayında 10 yıllık evliliklerini sonlandıran Rüştü Onur Atilla ve Sinem Ayyıldız oğulları Kemal'in 8'inci yaş günü kutlaması için bir araya geldi. Kutlama anından kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu paylaşımına duygu dolu bir not ekledi.

Rüştü Onur Atilla oğluna olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi:

"Kemal Bey 8 yaşında. İlk göz ağrımız Kemal, iyi ki doğdun aslan oğlum varlığım varlığına armağan olsun. Seni çok seviyoruz."

Özel Günlerde Evlatlarının Yanındalar

Ayrılık sonrası çocukları Kemal ve Uygar'ın mutluluğu için sık sık ortak adımlar atan ikili daha önce de Kemal'in ilkokula başladığı ilk gün okul bahçesinde birlikte yer almıştı. Sinem Ayyıldız da o anları sosyal medya hesabından paylaşarak çocuklarının bu önemli gününde bir arada olduklarını göstermişti.