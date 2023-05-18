Güldür Güldür'den yeni tanıtımlar

Gündem yaratan skeçleri ve fenomen karakterleriyle ekranda kahkahanın tek adresi olmaya devam eden, Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da Açelya Topaloğlu, Alper Kul, Aylin Kontente Kul, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Doğa Rutkay, Erdem Yener, Giray Altınok, Gürhan Altundaşar, Hasibe Özlem Eren, İrem Kahyaoğlu, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Ömür Arpacı, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Toygan Avanoğlu, Uğur Bilgin, Ünal Yeter izleyicilerin karşısına çıkacak.

‘Güldür Güldür Show’un 335’inci bölümündeki skeçler ise şu şekilde:

Renkli Erkek

Kahvehanede arkadaşlarının yanına oyun oynamaya giden Mesut, arkadaşlarının aksine renkli kıyafetler tercih ettiği için dikkat çeker. Mekana gelen yabancı bir gazeteci, ülkede gördüğü tüm erkekler düz renk kıyafetler giydiği için Mesut’a hayran kalır.

Düz İbrahim Aile Tanışması

Çiçek, sevgilisi İbrahim’i ailesi ile tanıştırmaya getirir. Konuşması ve tavırları aşırı düz olan İbrahim'in garip hareketleri vardır. İbrahim’i beğenmeyen aile Çiçek’in eski sevgilisi Hüseyin’i çağırırlar.

Gıda Miras Bırakmak

İsmail hasta yatağında öleceğini düşünürken ailesine miras olarak evindeki sucuk, erik, tavuk, et, turşu gibi ürünleri tek tek pay etmeye başlar. Herkes miras için birbiriyle tartışmaya başlar.

Erkek Çocuk Kız Çocuk



Kudret-Yeter çifti iki erkek çocuk, Mesut-Nazlı çifti ise iki kız çocuk aileleridir. Bir taraf erkek çocuklarının daha problemli olduğunu diğer taraf ise kız çocuklarının daha problemli olduğunu savunur.

Olimposlular



Kudret, Hüseyin ve Ercüment Yunan tanrılarına inanan dönemin insanlarıdır. Hüseyin kıtlıktan dolayı tanrılara tepki vermek için onların yanına Olimpos dağının zirvesine çıkar. Hüseyin tanrılara aşağıya insanlara bereket yollamasını söyler. Hayati (Zeus) onu teste tabi tutar eğer geçerse Hüseyin'in isteklerini yerine getirecektir.

Eski Spor Hocası



İbrahim belli bir süre ara verdikten sonra spor salonuna gelir, fakat İbrahim'in spor hocası Mesut onun yerini Jale ile doldurmuştur. Son antremanı İbrahim ve Jale beraber yapar ve Mesut için tartışırlar. Jale sakatlanmış numarası yaptığı için Mesut, İbrahim'e salondan gitmesini söyler.

‘Güldür Güldür Show’ yeni bölümüyle cumartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

Güldür Güldür Show 335. Bölüm tanıtımları:

