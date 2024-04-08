Güldür Güldür'den dikkat çeken yeni tanıtım

Show TV’nin yapımını BKM’nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran ‘Güldür Güldür Show’ yine çok konuşulacak bir skeci ekrana getirecek. Show TV’de cumartesi akşamlarına damgasını vuran Güldür Güldür Show dikkat çeken eğlenceli skeçleriyle gündem yaratmaya devam edecek.

Güldür Güldür'den dikkat çeken yeni tanıtım
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-04-2024 16:49

BKM'nin yapımcılığını üstlendiği ve televizyon ile tiyatro dünyasında iz bırakan "Güldür Güldür Show", yine konuşulacak bir skeci izleyicilerle buluşturacak. Show TV'de cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan program, eğlenceli skeçleriyle gündeme damga vurmaya devam edecek.

 

 

Bu hafta ekranlara gelecek yeni bölüm için yayınlanan tanıtım, büyük merak uyandırdı. "Sen Sekülersin Bilmezsin" adlı skeçte, İbrahim ve Jale adlı karakterler, arkadaşlarını evlerinde misafir ederken kendi yargılarına dayanan davranışlarıyla komik olaylara sebep oluyorlar.

Ali Sunal'ın moderatörlüğünde ekranlara gelen programda Alper Kul, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Uğur Bilgin, Aylin Kontente, Erdem Yener, Mahir İpek, Aziz Aslan, Özgün Aydın, Açelya Topaloğlu, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı, Toygan Avanoğlu, Özgün Bayraktar, Ayça Koptur, Fatih Öztürk ve Hasibe Özlem Eren gibi birçok ünlü isim yer alıyor.

Yeni bölüm, Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de izleyicilerle buluşacak.

Haberin Videosu : Güldür Güldür Show – 370. Bölüm Tanıtımı
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