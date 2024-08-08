Güldür Güldür Show'un ardından Rüştü Onur Atilla'nın yeni projesi ortaya çıktı

Yeni bir komedi filmi için geri sayım başladı! Yapımcılığını Leman Kurtcan’ın üstlendiği, senaryosunu Meltem Çitci’nin kaleme aldığı “İngiliz Anahtarı” filmi, izleyicileri kahkaha dolu bir maceraya sürüklemeye hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Onur Öğden’in oturduğu filmde, Rüştü Onur Atilla başrolde yer alıyor.

Konusu

Film, işini sevmeden yapan beceriksiz tesisatçı Recep Usta’nın (Rüştü Onur Atilla), tamirat için gittiği bir evde işlenen cinayetin baş şüphelisi olarak tutuklanmasıyla başlayan komik olayları anlatıyor. Masumiyetini ispat etmeye çalışan Recep Usta, bu süreçte daha da şüpheli duruma düşer ve kendini komik bir kaosun ortasında bulur.

Güçlü Oyuncu Kadrosu

“İngiliz Anahtarı”nın kadrosu da dikkat çekiyor. Rüştü Onur Atilla’nın yanı sıra filmde Kadir Çermik, Can Yılmaz, Itır Esen, Nilgün Belgün, Hakan Meriçliler, Burak Topaloğlu ve Ayşegül Ünsal gibi deneyimli isimler yer alıyor. Bu güçlü kadro, filmin komedi dozunu artıracak.

Çekimler Eylül Ayında Başlıyor

Merakla beklenen film, eylül ayında sete çıkacak. Tesisatçı Recep Usta’nın başına gelen talihsiz ve komik olaylar, sinemaseverlere eğlenceli bir seyir deneyimi sunacak. “İngiliz Anahtarı”, hem güldürecek hem de sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekrana kilitleyecek.