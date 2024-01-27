Güldür Güldür Show'a sürpriz bir isim konuk oluyor!

BKM tarafından üstlenilen ve televizyon ile tiyatro dünyasına adını altın harflerle yazan 'Güldür Güldür Show', bu akşam saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Programın yeni bölümüne başarılı oyuncu Elit Andaç Çam konuk olacak. Daha önce yaşlılarla ilgili yaptığı yorumlar nedeniyle sahnede linç yiyen popstar 'Meltem Kaya' karakterini canlandıracak olan Çam, Güldür Güldür Show'daki performansıyla izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

Ali Sunal'ın moderatörlüğünde ekranlara gelen Güldür Güldür Show, fenomen karakterlere ve gündem yaratan skeçlere yenilerini ekleyerek eğlencenin vazgeçilmez adresi olmaya devam ediyor. Programda Alper Kul, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Uğur Bilgin, Aylin Kontente, Erdem Yener, Mahir İpek, Aziz Aslan, Özgün Aydın, Açelya Topaloğlu, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı, Toygan Avanoğlu, Özgün Bayraktar, Ayça Koptur, Fatih Öztürk, Nazmi Sinan Mıhçı, ve Hasibe Özlem Eren gibi birbirinden yetenekli isimler yer alıyor.

Güldür Güldür Show'un yeni bölümü, bu akşam Show TV'de saat 20.00'de izleyicilerle buluşacak.



