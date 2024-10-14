Güldür Güldür Show yeni sezonun ilk turnesine çıkıyor

Fenomen karakterler ve gündem yaratan skeçler yeni sezonda da kaldığı yerden devam ediyor. Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da Onur Buldu, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontante, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı ve Hasibe Özlem Eren yer alıyor.

‘Güldür Güldür Show’ yeni sezon ilk turnesiyle 17 Ekim’de Bostancı Gösteri Merkezinde. Biletler Biletix’te satışta!