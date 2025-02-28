Gülçin Ergül, Hepsi'den neden ayrıldı? Gözyaşları içinde anlattı!

Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın sunduğu Katarsis her hafta konukların bilinmeyenlerini, çarpıcı hayat hikayelerini ele almaya devam ediyor.



Katarsis’in yeni bölümünde Gökhan Çınar, 'Hepsi' grubunun eski solisti Gülçin Ergül’ü ağırladı. Programın en başından itibaren duygulanan Ergül, “Hayatımın bir bölümünde hayal ettiğim ve kafama koyduğum her şeyi gerçekleştiren biri oldum” açıklamasını yaptı.



Çocukluğuyla ilgili yalnız başına ve içe dönük olduğunu söyleyen Ergül, çocukken en çok sevdiği şeyin yalnızken Barbie oynamak ve şarkıcılık oynamak olduğunu da söyledi. Programda Hepsi grubunun nasıl oluştuğunu anlatan Gülçin Ergül, gruptan ayrılışıyla ilgili duygulanarak şu açıklamaları yaptı:



“Bence gruptan ayrıldığımda çok yanlış anlaşıldım ve bu peşimi hiç bırakmadı. Şu an Big5 Türkiye’de kim olduğumu anlatma fırsatı bulabiliyorum, insanlar beni daha iyi tanıyorlar. Yanlış şekilde tanınmak kariyerimde de zorlayan bir nokta oldu. Hala bana kin taşıyan dinleyicilerimiz var, ben grubu bırakıp bozmuşum gibi algılanıyor.”



Ergül, Hepsi grubunun diğer üyeleri için “Onları seviyorum, minnettarım da ama şu anki yaşantımda olmalarını istemiyorum. Bana çok zarar verdiklerini düşünüyorum” dedi.



2021 yılında geçirdiği trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden Ergül, kaza sonrasındaki hayatını şu sözlerle anlattı:



“Bir süre telefon detoksu yaptım, düzenli yoga ve meditasyon yaptım. Bazen bana bunlar hiç olmamış gibi geliyor. Ona şarkılar yaptım. Beni en çok ayakta tutan şey, öyle bir arabadan çıkmış olmam bir mucize. Ben mucizevi bir şekilde yaşıyorsam yaşamam gerekiyor ve yapacak çok şeyim var.”